提前民調以止血？不滿「費芯」殺過頭　北市黨部：一度考慮過

▲徐巧芯和費鴻泰的立委初選之爭殺過頭，連黨秘書長黃健庭都在觀察。（圖／攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市立委第七選區（南松山、信義區）黨內初選，因市議員徐巧芯跟立委費鴻泰的「費芯大戰」愈演愈烈，引發黨中央及各界高度關注，傳黨秘書長黃健庭擬出手介入，盼快刀斬亂麻提前初選，台北市黨部主委黃呂錦茹4日受訪坦承，黨內原本確實有此討論，但考量費芯大戰有望緩和，且民調公司已有既定排程，所以目前沒有做出提前初選的決定。

國民黨「費芯大戰」日前打得火熱，直到今天兒童節才稍微鳴金收兵，但傳出黨中央高層已經看不下去這場家醜外揚的初選，憂心破壞國民黨整體形象，損及2024選情，為了快刀斬亂麻，考慮將初選時程提前。

對於各界憂心「費芯大戰」持續延燒，台北市黨部主委黃呂錦茹受訪表示，透過市黨部向兩人各自商談，以及包括立委王鴻薇在內的相關人士都承諾低調不回應之後，她研判「費芯大戰」已經快要落幕，黃呂並坦言，確實一度有想過讓初選進度提前，但主要用意是讓候選人提早就定位，僅此而已。

黃呂錦茹補充，由於本次初選7成是採民調，但民調公司不是只接受國民黨的委託，目前全國各政黨都在辦初選，許多候選人也都自行做民調，所以民調公司的排程很滿。黃呂說，若要將民調時間改期，恐怕要重新找別的民調公司，屆時候選人又要重新協調，恐怕更引發爭執。

種種因素加在一起，黃呂錦茹表示，儘管一度有考慮提早初選，但因為徐巧芯這陣子已經充分表達意見，他們（費芯）現在已經比較平和對待，所以目前沒有做出提前初選的決定。