請蔣萬安暫不協調「費芯大戰」　北市黨部定調：家務事

▲費鴻泰、徐巧芯日前於市場拜票時狹路相逢（圖／徐巧芯辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市第七選區（信義、南松山）初選大戰殺得刀刀見骨，市議員徐巧芯日前市場拜票嗆邀立委費鴻泰辯論，演變成推擠跌倒怒控「偽君子」，昨日更加碼爆料，指費4年前要她當側翼攻擊當時的挑戰者王鴻薇，並批費施壓黨部委員等，向考紀會檢舉。對此，北市黨部主委黃呂錦茹4日受訪時定調此為「家務事」，透露費鴻泰的確因為徐巧芯的圍堵情緒不佳，但她也希望費鴻泰做為資深立委能夠心平氣和。

國民黨信義南松山黨內初選，預計在4月16日至18日進行民調、4月22日進行黨員投票。徐巧芯與費鴻泰今日皆無公開行程，對於這幾天仍吵得沸沸揚揚的「費芯大戰」，黃呂錦茹保持低調態度，表示希望這件事可以慢慢淡化，「畢竟這都是家務事，不希望鬧得太大」。

雖然費徐戰火愈演愈烈，但台北市長蔣萬安暫不出手協調，交由初選機制決定，黃呂指出，是自己希望蔣萬安先不要有動作，讓自己出面處理就好，「會請費、徐把火氣放小」。黃呂錦茹表示，徐巧芯因為沒獲得想要的全民調，因此讓她多講幾句也就罷了，希望費鴻泰做為資深立委，能夠比較低調來面對。

不過，雖定調是「家務事」，但對於徐巧芯在菜市場堵人，根據國民黨初選公約，明確提到候選人不得以言論或行為或不當方式損害國民黨聲譽，破壞黨團結，也絕不惡意攻訐其他參選同志等規定，若違紀最重可建議不予提名，對此黃呂錦茹也撂下重話，「這個絕對不行！」黃呂強調，自己相信徐與費都是成熟、有智慧的人，這是國民黨內的家務事，大家要團結。