費鴻泰、徐巧芯若又「市場開戰」？　北市黨部：考紀會隨時召開

▲費鴻泰、徐巧芯日前於市場拜票狹路相逢（圖／徐巧芯辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市立委第七選區（南松山、信義區）初選由市議員徐巧芯大戰現任立委費鴻泰，兩人不只隔空互嗆，前天還在中崙市場有肢體接觸，費被抓到手腕好痛，徐也跌得哇哇大叫。對於這番家醜外揚，北市黨部主委黃呂錦茹今（4）日受訪定調此為「家務事」，三申五令不能再犯，更警告「考紀會隨時可以召開」。

黃呂錦茹表示，北市黨部提名委員會日前開會決定「3成黨員、7成民調」，徐巧芯因為沒獲得想要的全民調，因此讓她多講幾句也就罷了，希望費鴻泰作為資深立委，能夠比較低調來面對。但黃呂強調，未來如果再「傷筋動骨」，比如再去菜場喧嚷，這絕對是「期期不可」，為此她昨天還講了重話。

針對外傳4月6日市黨部將召開考紀會，討論徐巧芯檢舉費鴻泰打電話施壓提名委員此一檢舉案，黃呂錦茹表示「不清楚」，因為目前還沒有提送案件予考紀會。但她還是警告，「像這種考紀會是隨時都可以召開，因為是緊急的事件！」

而針對徐巧芯檢舉費鴻泰打電話施壓提名委員一事，黃呂錦茹笑說，「怎麼可能，我們委員每一個都有份量跟定見，哪那麼容易被施壓！」，但她也強調，不是說徐巧芯的檢舉有錯，只是這部份各有各的看法。