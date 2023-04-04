賴清德會贏？　黃暐瀚舉「六不」分析2024總統選舉局面

▲副總統賴清德。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》日前公布2024總統大選最新民調，在三腳督局面下，民進黨主席清德以38.4％支持度、領先國民黨新北市長侯友宜的26.2%、民眾黨黨主席柯文哲20.3%。對此，資深媒體人黃暐瀚4日舉出「六不」分析，斷言「不出意料之外的話，賴清德將贏得總統選舉。」

黃暐瀚今日透過臉書發文表示，雖然國民黨在2022年九合一大選中大勝，但才過四個多月，藍綠消長已經有互換趨勢，賴清德民調維持領先，國民黨依舊一團亂局，反倒是柯文哲民調「沒崩」，支持度超越20％，2024漸漸走向「不出意料之外」的局面。

黃暐瀚也以「六不」分析2024總統大選局面，第一為「賴清德不墜」，他表示，就算是九合一大選時，民進黨最「落衰」的時候，賴清德民調依舊維持33％以上，南投立委補選勝利之後，更是站回40％。賴清德目前支持度領先台灣所有可能的總統參選人，自身民調介於38％至40％之間。

第二是「侯友宜不起」，黃暐瀚說明，這個「不起」的原因，一來是新北市長的包袱，二來遲遲沒有宣布，三來藍營內部確實有人不挺侯友宜。侯友宜民調從去年選後的接近40％，一路下滑到現在只剩26%。雖無大傷口，但小傷口造成失血不斷，侯友宜無論氣勢或民調都起不來，參選與勝選機率持續下修。

第三是「柯文哲不崩」，黃暐瀚透露，儘管民眾黨在網路上被嘲諷是「4％黨」，但柯文哲的支持度卻穩定介於18%至20％之間，可見柯有存在感，「2024誰當選由柯文哲決定」不是一句笑話。第四是「郭台銘不熟」，沒有經過真正選舉洗禮的鴻海創辦人郭台銘，投入選戰後的狀況無從參考評估，目前難以判斷，但相比上述其他幾位政壇老手，郭確實是對政治最不熟悉的一位。

第五是「盧秀燕不爭」，黃暐瀚說，最先宣布沒有想過選2024的藍營「大咖」就是台中市長盧秀燕，但她的不爭就是爭，儘管宣布不選，但民調不降反升，藍營選民依舊對盧秀燕有所期待，如果「侯郭配」最後出狀況，拱盧參選的聲音就會正式出來。

第六是「朱立倫不退」，黃暐瀚表示，他不是認為朱立倫「很可能代表國民黨參選2024」，相對是認為朱立倫代表參選2024的「可能性極低」。但可能性「低」不等於「完全不可能」，朱立倫至今仍未斬釘截鐵承諾不選2024，就算他有承諾過，但2016年的「換柱風波」，也是到選前三個月才上陣。所以，未到中選會登記之前，朱立倫會怎樣誰也不敢說。

黃暐瀚強調，綜觀上述六不他得到的結論就是，「『不出意料之外』的話，賴清德即將贏得2024總統選舉。」