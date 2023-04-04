藍首長施政好感度慘墊底　她批「擺爛」：選前騙票、選後跳票

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

六都市長上任滿一百天，根據最新出爐的施政好感度民調顯示，高雄市長陳其邁奪冠，新北市長侯友宜則為墊底，對此，民進黨立委林楚茵4日批評，侯友宜不管是醫療衛生、消防公安、觀光，都是六都墊底，蔣萬安也不遑多讓，交通、教育都是吊車尾，這些國民黨首長選前騙票、選後跳票，用「擺爛」來回應選民的期待！

銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心31日公布六都市長施政百日好感度民調，調查整體排名為高雄市長陳其邁（3.12）、台南市長黃偉哲（2.54）、台北市長蔣萬安（1.87）、台中市長盧秀燕（1.64）、桃園市長張善政（1.41）、新北市長侯友宜（0.69）。

若從個別施政觀察，陳其邁（4.76）、黃偉哲（4.09）兩位綠營首長在經濟部分表現出色、分居1、2名，蔣萬安則在警政部分表現亮眼（1.12），反而警政出身的侯友宜在該項評分差強人意（0.32），僅贏過受槍擊案及賄選案所累的黃偉哲（0.26）。

林楚茵表示，今天是4月4日兒童節，也是去年1126九合一大選後施政百日，數字會說話，檢視六都首長政績驗收，在銘傳大學31日公布的六都市長好感度民調中，民進黨執政的高雄市、台南市勇奪冠亞軍，而且總得分遠超過其他四都，證明民進黨執政品質保證！

林楚茵直言，毫不意外地，好感度最低的就是新北市長侯友宜，不管是醫療衛生、消防公安、觀光，都是六都墊底，台北市長蔣萬安也不遑多讓，交通、教育都是吊車尾。

林楚茵批評，民眾最基本的需求就是行的安全、住的安心，結果一百天過去，交通沒改善，越住越退步，這些國民黨首長選前騙票、選後跳票，從民眾的反應也證明了：國民黨執政就是用「擺爛」來回應選民的期待！