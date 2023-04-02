嚴防清明時節「火」紛紛　新北消防局公墓駐點宣導警戒

▲新北消防局公墓駐點宣導警戒。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府消防局為防墓地火警發生，於連假期間編排警、義消人車於公墓現場進行安全警戒，並定點發放掃墓用水桶及供水予民眾，讓民眾在掃墓時燃燒紙錢或放鞭炮時，能立即將火勢澆熄及降溫，以杜絕火災發生。

每到國人慎終追遠、追思祭祖的清明節日，消防人員皆會提前預防作業來把關民眾安全，利用跑馬燈宣傳或墓地車巡等方式來向民眾宣達「四不二記得」之正確觀念，並於連假期間各行政區公墓更是會編排警、義消人車於公墓現場進行安全警戒，定點發放掃墓用水桶及供水予民眾，以防範掃墓時燃燒紙錢或放鞭炮習俗時能立即澆熄及降溫，杜絕火災發生。

經消防署統計，每年3到5月約有2成火警皆為墓地火警，今年的屏東縣、彰化縣、台中市至苗栗縣等，各地大大小小不斷傳出墓地火警災情甚至擴大延燒而造成消防員疲於奔命於公墓現場，尤其若地屬偏郊又將面臨水源缺乏的問題，搶救實屬不易，而今年的墓地火警量，也可能將創下歷史新高。

新北市政府消防局局長李清安、主任秘書張易鴻及第三大隊大隊長陳志德、義消大隊長林信郎於今（2日）上午至新北市八里公墓一同慰問辛苦的警、義消人員，表示連假期間大家犧牲休息及陪伴家人的時光，於公墓現場警戒、保障民眾生命安全，精神難仍可貴、值得勉勵，李局長感謝大家的辛勞付出。

同時也向掃墓民眾再次宣導，不任意燒雜草、不隨意丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不隨意放鞭炮、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾的清明好觀念，讓新北消防共同守護你（祢）我的安全。