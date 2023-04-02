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為修東西…老翁跨5樓牆險墜！生鏽鐵窗勾住腳保命　驚險畫面曝

▲▼ 三重老翁踏出女兒牆外，掛在5樓，險些墜樓 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三重老翁踏出女兒牆外，掛在5樓邊緣，險些墜樓，好險救難人員急時救援 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區1名80歲黃姓老翁和兒子說要5樓去修東西後，消失了3個小時，直到鄰居報警，兒子才發現老爸再度壞習慣，踏出已鬆脫的鐵窗欄杆，踩出女兒牆外，但這次生鏽鐵窗讓他卡住，驚險掛於5樓後側牆外，所幸救難人員及時抵達順利救援，經救護人員評估傷勢後，老翁意識清楚無大礙，右腳踝有壓傷情形，經送醫治療後無礙，有驚無險。

▲▼ 三重老翁踏出女兒牆外，掛在5樓，險些墜樓 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市政府消防局接獲報案，今1日下午3時30分許，三重區洛陽街某處5樓有1名80歲黃姓老翁卡在窗外動彈不得，立即派遣重陽及二重分隊出勤緊急救援，好在順利脫困僅輕微受傷，無釀成嚴重悲劇。

據黃姓老翁兒子表示，沒見到爸爸已經有3小時之久，爸爸只告知要上樓去修東西，沒想到爸爸困在5樓險發生墜樓意外！兒子說，爸爸常常把已鬆脫的鐵窗欄杆當作樓梯踩出女兒牆外，這次可能是因此不慎失去重心，而掛於5樓後側牆外無法自行脫困。

▲▼ 三重老翁踏出女兒牆外，掛在5樓，險些墜樓 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北三重區重陽分隊小隊長邱宗宏表示，老翁當下不慎失去重心時，有自身抓住女兒牆，且當時右腳被鐵窗勾住，才無造成傷亡，救難人員到場後，迅速指派人員拿取椅子，並親自探身出去將老翁拉近屋內，成功救援。

新北市政府消防局第三大隊大隊長陳志德表示，老人及小孩屬於避難弱勢族群者，請勿將此類人員單獨長時間滯留家中及無關注他們，若不慎發生危險或災害，將容易造成不易發現及延遲避難。

▲▼ 三重老翁踏出女兒牆外，掛在5樓，險些墜樓 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 三重老翁踏出女兒牆外，掛在5樓，險些墜樓 。（圖／記者戴上容翻攝）

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