第13屆新北市文學獎徵件啟動　從書寫開始探索文學可能

▲第12屆新北市文學獎頒獎典禮合影。（圖／資料照／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

2023「第13屆新北市文學獎」自即日起徵件至今年7月15日止，2023年度總獎金超過130萬元，分為散文、新詩、短篇小說、繪本故事及新住民圖文創作等5大類，皆不限國籍，以中文創作即可投件參加。其中散文及新詩另外設有18歲以下青春組，歡迎年輕創作者踴躍參加。

文化局表示，如同街頭巷尾熱門的各國美食，新住民早已是新北市中不可或缺的一份子，本屆「新住民圖文創作組」以「日常新百味」為題，以圖片創作加上100-500字短文投稿，歡迎新住民、新二代與移工朋友，或對新住民議題有興趣者發揮創意，展現日常中原鄉與異地交融的生活百態。

▲第12屆新北市文學獎得獎作品將集結出版。（圖／資料照／新北市文化局提供）

文化局說，為鼓勵民眾參與文學創作，並讓文學獎得獎作品有更多發展可能，本年度文化局邀請洪震宇、胡金倫、朱宥勳、林孟寰等專業師資，辦理4場次「新北文學工作坊」，分別從寫作教學、創作經驗分享、出版實務、文學作品改編及轉譯等方向，演練文學創作的起承轉合。第1場將於4月22日由，曾開立「深頁十堂寫作課」的寫作職人洪震宇老師主講：作家起手式-寫作力就是思考力！活動報名：https://reurl.cc/mlRX59。

本徵件活動採線上或紙本報名雙軌制，參賽者可自由擇一報名，網路報名請連結至「2023年第13屆新北市文學獎報名系統」，紙本報名請填寫報名表，檔案下載：https://reurl.cc/pL9XAb並於截止期限內將相關文件掛號（郵戳為憑）寄至「221944汐止厚德郵局第30號信箱 新北市文學獎工作小組 邱小姐收」，並於信封上註明「參加新北市文學獎」及「徵選類別」。完整徵件簡章及活動資訊請至「新北市文學」主題網站查詢。