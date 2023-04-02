　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花枝盛產！石門富基漁港嚐海鮮　遊新北秘境老梅綠石槽

▲石門富基漁港。（圖／記者郭世賢攝）

▲石門富基漁港攤商。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市北海岸的老梅綠石槽在每年3至5月之際，都會換上鮮豔的綠藻與蔚藍海相互輝映，如夢幻的綠光風情，也是台灣八大祕境之一，鄰近的富基魚市除了萬里蟹聞名之外，更有船家直送的各式新鮮魚貨，現在正值產季的花枝更是饕客不能錯過的美味，新北市漁業處邀請大家來青春山海線欣賞綠石槽、品嚐現撈海鮮。

▲花枝盛產！石門富基漁港嚐海鮮 遊新北老梅綠石槽。（圖／新北市漁業處提供）

▲花枝盛產。（圖／新北市漁業處提供，下同）

農業局長李玟表示，石門老梅石槽又稱綠石槽海岸，披附在石槽上的石蓴是北海岸潮間帶常見到的綠色海藻，常覆蓋於潮間帶海蝕平台或礁石上，宛如舖上一層綠色的地毯綠意盎然，是全臺少見的特殊景觀，吸引許多攝影愛好者或遊客來此駐足觀賞，通常出現在3月到5月間，特別以4月初最美。

▲花枝盛產！石門富基漁港嚐海鮮 遊新北老梅綠石槽。（圖／新北市漁業處提供）

▲富基漁港乾淨明亮高CP值水攤，配合休閒突堤落日美景。

除了走訪老梅綠石槽，到北海岸絕不能錯過在地現撈海鮮，玩累了可以前往車程約5分鐘的富基漁港魚市休息用餐，吃海鮮補足體力，除了知名的萬里蟹，目前正值花枝盛產季節，新鮮現撈的花枝做成避風塘料理或是生魚片都是饕客必點美味！

魚市餐廳有大片落地玻璃窗，民眾可以邊吃新鮮海鮮，邊觀賞富基漁港最美的日落海景。此外，富基漁港位於北海岸中繼點，因此設置重機驛站，可提供車友直接騎乘上平台休息及觀賞無敵海景，或停車品嚐在地海鮮。

▲花枝盛產！石門富基漁港嚐海鮮 遊新北老梅綠石槽。（圖／新北市漁業處提供）

▲老梅綠石槽。

漁業處長張麗珍表示，富基漁港是北海岸著名的海鮮產地，並全數提供台灣pay多元支付服務。此外，為歡慶一年一度的「北海岸時尚藝術季」，富基魚市自4月1日起至5月28日藝術季期間的每週末及國定連續假日，民眾只要消費滿1000元並在富基漁港凸堤手機掃描QR Code與「無聊猿」AR擴增實境拍照上傳臉書貼文或限時動態，即可獲得抽獎機會一次（人人有獎，獎品包括100抵用劵及精美小禮物）。

▲花枝盛產！石門富基漁港嚐海鮮 遊新北老梅綠石槽。（圖／新北市漁業處提供）

▲▼老梅社區。

▲花枝盛產！石門富基漁港嚐海鮮 遊新北老梅綠石槽。（圖／新北市漁業處提供）

【更多新聞】

►基隆委託行轉播職棒開幕戰　議長童子瑋化身黃衫軍挺棒球

►2023基隆童話藝術節登場　「尋找雨精靈」集章換好禮

►基隆七堵復興國小百年校慶　議長童子瑋巡禮憶往日點滴

►基隆嶼限定「3大視角新玩法」　獨享世界級全方位視角海景

►型男再現！謝國樑穿搭休閒貼近民眾　重要場合重披筆挺西裝

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
變天時間曝！「轉冷迎雨彈」
汪小菲來台了　低調團聚家人
連2場破紀錄　林書豪：心裡不舒服
大霈才認愛4年男友「宣告分手」！
撕票陸音樂系女大生！「手腳捆綁」橫死泰國香蕉林
台灣第二妖怪「瑯嬌靈貓」現身高雄　專家驚喜拍下

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

莫忘初衷！新北推動停車場建設　打造最優質停車服務

新北滬尾小學禮堂100周年　百歲人瑞慶生見證歷史

花枝盛產！石門富基漁港嚐海鮮　遊新北秘境老梅綠石槽

多名警員混入東勢健走活動　原來是台西警交通婦幼安全宣導

清明連假第2天　蘇花路廊全線順暢

花蓮港規劃親子垂釣區！小紅燈塔周邊臨救護站　預計暑假上路

嚴防清明時節「火」紛紛　新北消防局公墓駐點宣導警戒

太管處招募志工從善如流！放寬年齡上限　報名延長至4 ／7

基隆Podcast第9集！宣傳仁愛橋重建工程　工務處與市民大小事

德國聯邦救難犬協會　來台一周與台中市消防局技術交流

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

愚人節開賣「無料比薩」　打開只有一整圈芝心餅皮

不是愚人節！6千提前入帳　留意「行政院發」字樣

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

新竹松鼠「揹草」爬牆演習　像特種兵偽裝萌找掩護！

等73年！馬英九返湖南祭祖　祭文提當選2次中華民國總統

莫忘初衷！新北推動停車場建設　打造最優質停車服務

新北滬尾小學禮堂100周年　百歲人瑞慶生見證歷史

花枝盛產！石門富基漁港嚐海鮮　遊新北秘境老梅綠石槽

多名警員混入東勢健走活動　原來是台西警交通婦幼安全宣導

清明連假第2天　蘇花路廊全線順暢

花蓮港規劃親子垂釣區！小紅燈塔周邊臨救護站　預計暑假上路

嚴防清明時節「火」紛紛　新北消防局公墓駐點宣導警戒

太管處招募志工從善如流！放寬年齡上限　報名延長至4 ／7

基隆Podcast第9集！宣傳仁愛橋重建工程　工務處與市民大小事

德國聯邦救難犬協會　來台一周與台中市消防局技術交流

送洗衣服「拿回家再晾一次」！　她揭1氣味害變胖

看電視驚覺龍捲風正狂奔而來！　美男「秒抱棉被躲浴缸」逃過一劫

台南府城獅吼宮「吼力發大財」 套票搶先預購

莫忘初衷！新北推動停車場建設　打造最優質停車服務

嘉義台3線重機撞橋墩　騎士人車摔落10公尺深河谷吊掛送醫

多倫多大學高材生追職棒夢　樂天就近觀察投球能力

「俄羅斯方塊」創造者預言：祖國局勢毫無希望　接近蘇聯的末日

直擊！汪小菲來台「S Hotel現況曝光」 　低調團聚家人

劉基鴻炸裂3分砲　味全5局5比1中信兄弟

染髮「最佳間隔時間」曝光！醫：少選深色　染完1舉動必做

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

地方熱門新聞

新北移動花聚落　移展大安森林公園

救災噴霧機省水又省力

南消義消聘書頒發救災器材捐贈典禮

遏阻陸船越界　馬祖海巡特勤突擊艇進駐

路權違規裁罰加重首日　桃警取締441件

台南市勞工局做工行善團暖心築愛

2023台灣祭　黃明志+玖壹壹南下同嗨

快訊／家樂福北門店不關了！總公司：繼續營業

台南農產日本通路再擴大

澎湖無保險桿車輛照樣上路跑　業者說是待修車輛啦

女童搭公車不想下車　警耐心勸返家

德國聯邦救難犬協會與消防局技術交流

台灣祭會場另類相聚　恆警父子檔同場執勤

2023東浪嘉年華feat.尬電　首日逾5千人熱情搖擺

更多熱門

相關新聞

嚴防清明時節「火」紛紛　新北公墓駐點宣導警戒

嚴防清明時節「火」紛紛　新北公墓駐點宣導警戒

新北市政府消防局為防墓地火警發生，於連假期間編排警、義消人車於公墓現場進行安全警戒，並定點發放掃墓用水桶及供水予民眾，讓民眾在掃墓時燃燒紙錢或放鞭炮時，能立即將火勢澆熄及降溫，以杜絕火災發生。

即／板橋工人踩空6樓墜落　命危搶救中

即／板橋工人踩空6樓墜落　命危搶救中

第13屆新北市文學獎徵件啟動　從書寫開始探索文學可能

第13屆新北市文學獎徵件啟動　從書寫開始探索文學可能

新北集「撕」廣益開跑　揪團撕除小廣告抽好禮

新北集「撕」廣益開跑　揪團撕除小廣告抽好禮

汐止「低頻噪音」涵蓋2小時！當地人崩潰

汐止「低頻噪音」涵蓋2小時！當地人崩潰

關鍵字：

新北石門富基魚市

讀者迴響

熱門新聞

21歲情侶國道雙亡　家屬悲痛：不知她有車

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

李到晛熱戀林智妍「《黑暗榮耀》劇組都知道」　宋慧喬1表情露餡了

快訊／國道一早變「大型停車場」　紫爆路段曝

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

全台有雨！　下波變天時間曝

男性40歲後「不想愛愛、難勃起」！4大症狀＝更年期到了

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

776萬人登記領6000！渣打銀今入帳　留意「行政院發」字樣

《全明星》鄭靚歆認愛德國女友！親曝私密吻照

快訊／社區中庭「砰一聲」巨響！1女墜樓亡

國一自撞車禍影片曝！　2人噴飛1死1無生命徵象

26歲正妹網紅進軍AV界！作品初公開「被嫌胖」：我覺得開心

她揭《黑暗榮耀》秘辛　「激凸戲是假的」：劇組體貼演員

更多

最夯影音

更多
李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥

李到晛戀上《黑暗榮耀》朴涎鎮！　霸氣認了姐弟戀：對她有好感♥
垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

垃圾車鬼迴轉機車煞不住　20歲騎士撞進車斗被載走

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

張惠妹連假開唱：很爽！　歌迷催DVD她回「我出錄影帶」

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

台灣5女星出戰《浪姐4》　賈靜雯緊張破音：我會努力

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

男孩第一次見到新生弟弟　萌燦笑揮手：寶寶你好❤

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面