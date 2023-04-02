花枝盛產！石門富基漁港嚐海鮮　遊新北秘境老梅綠石槽

▲石門富基漁港攤商。（圖／記者郭世賢攝）



記者郭世賢／新北報導

新北市北海岸的老梅綠石槽在每年3至5月之際，都會換上鮮豔的綠藻與蔚藍海相互輝映，如夢幻的綠光風情，也是台灣八大祕境之一，鄰近的富基魚市除了萬里蟹聞名之外，更有船家直送的各式新鮮魚貨，現在正值產季的花枝更是饕客不能錯過的美味，新北市漁業處邀請大家來青春山海線欣賞綠石槽、品嚐現撈海鮮。

▲花枝盛產。（圖／新北市漁業處提供，下同）

農業局長李玟表示，石門老梅石槽又稱綠石槽海岸，披附在石槽上的石蓴是北海岸潮間帶常見到的綠色海藻，常覆蓋於潮間帶海蝕平台或礁石上，宛如舖上一層綠色的地毯綠意盎然，是全臺少見的特殊景觀，吸引許多攝影愛好者或遊客來此駐足觀賞，通常出現在3月到5月間，特別以4月初最美。

▲富基漁港乾淨明亮高CP值水攤，配合休閒突堤落日美景。

除了走訪老梅綠石槽，到北海岸絕不能錯過在地現撈海鮮，玩累了可以前往車程約5分鐘的富基漁港魚市休息用餐，吃海鮮補足體力，除了知名的萬里蟹，目前正值花枝盛產季節，新鮮現撈的花枝做成避風塘料理或是生魚片都是饕客必點美味！

魚市餐廳有大片落地玻璃窗，民眾可以邊吃新鮮海鮮，邊觀賞富基漁港最美的日落海景。此外，富基漁港位於北海岸中繼點，因此設置重機驛站，可提供車友直接騎乘上平台休息及觀賞無敵海景，或停車品嚐在地海鮮。

▲老梅綠石槽。

漁業處長張麗珍表示，富基漁港是北海岸著名的海鮮產地，並全數提供台灣pay多元支付服務。此外，為歡慶一年一度的「北海岸時尚藝術季」，富基魚市自4月1日起至5月28日藝術季期間的每週末及國定連續假日，民眾只要消費滿1000元並在富基漁港凸堤手機掃描QR Code與「無聊猿」AR擴增實境拍照上傳臉書貼文或限時動態，即可獲得抽獎機會一次（人人有獎，獎品包括100抵用劵及精美小禮物）。

▲▼老梅社區。

