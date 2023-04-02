新北滬尾小學禮堂100周年　百歲人瑞慶生見證歷史

▲新北市定古蹟「滬尾小學校禮堂」建築外觀的白眉毛、鬍子非常吸睛，是淡水古蹟博物館的囧臉古蹟成員之一，是目前最新的拍照熱點。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市定古蹟「滬尾小學校禮堂」修復完成開幕暨100周年，恰逢淡水古蹟博物館成立18周年，因此特別邀請淡水百歲人瑞蔣建德一起來慶生，還有百年歷史淡水國小的學童獻唱生日快樂歌，共同見證歷史。

新北市文化局長龔雅雯表示，淡水是北臺灣最重要的文化發源地之一，擁有重要的日式文化資產，同時也是學校最好的文化教育場域；例如鄰近的淡水國中、新市國小常進行踏查學習，未來預計與忠山實驗小學合作成為「實驗教育的後花園」，也規劃為「新北文化遺產小小導覽員」培訓基地、國際交流的教學場域及淡水區樂齡學習基地之一，持續推廣多元文化教育。

▲新北市定古蹟「滬尾小學校禮堂」修復完成開幕暨100周年，邀請淡水百歲人瑞蔣建德（左4）一起來慶生。

龔雅雯說，滬尾小學校禮堂是日治初期淡水唯一一間小學校留存至今的校舍，也是日治時期淡水地區初等教育發展的歷史見證，2006年8月11日正式公告登錄為新北市定古蹟，修復工程自2021年3月啟動，目前已完工並自即日起免費入館參觀。禮堂是當時典型的紅磚造公共建築，外牆上有弧拱與扶壁柱，嵌有圓拱木窗及平拱木門，融合東西方的建築風格，坐落於小山坡上，視野角度絕佳。

最特別的是，它是「囧臉」古蹟成員之一，比淡水海關碼頭洋樓還多了白色眉毛和鬍子，是目前最新的拍照熱點，必須來朝聖！除了建築特色之外，滬尾小學校禮堂規劃三大展區；舊時光的多寶格、小學校的日常課及放學後的童玩趣。「舊時光的多寶格」展示保存的遺材殘構及日治時期淡水地區的教育制度。

▲新北市定古蹟「滬尾小學校禮堂」中的復舊教室實景是必拍的場景之一。

今年適逢淡水古蹟博物館成立18週年，特別推出「光陰淡水—18歲靚事」系列活動，一月一古蹟，一月一主題，讓民眾以不同的面向重新認識淡水的文化資產，歡迎有興趣的人把握機會參與。更多的內容可上「淡水古蹟博物館」官方網站查詢、加入「淡水古蹟博物館」臉書粉專。

▲新北市定古蹟「滬尾小學校禮堂」中有日本童玩體驗區，讓民眾體驗下課「趣」。