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班機突取消！他被降艙等「晚4小時到」零補償　1原因保險不賠

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前欲搭機前往澳洲墨爾本，怎料前晚臨時被通知班機取消，後來直達航班被改成需轉機的，還被迫從商務艙降為經濟艙，害他晚4個多小時才到達目的地；重點是，事後沒有任何補償，就連旅遊不便險也不賠。

苦主在Dcard提到，原本他29日晚上要搭機飛墨爾本，是整段商務艙且直達的，結果前一晚突然接到班機取消的通知，被改成先飛往雪梨再轉機到墨爾本，導致他抵達目的地時，比原定時間晚了4個多小時；不僅如此，轉機段還被降等成經濟艙。

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他接著表示，由於機票是用刷卡的，有送旅遊不便險，理論上班機取消會賠2萬元；然而，保險公司表示，因為「出發時間」沒有被延誤4個小時以上，所以不賠。

▲▼ 飛機,搭機,機艙,經濟艙,靠窗座位,機位,機票。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

這讓原PO不禁傻眼，直言「雖說可以退費，但前一晚才通知取消，讓人如何安排？且無任何補償；還有旅遊不便險只賠出發時間的延誤，所以有取消班機的狀況，航空公司只要讓你在4個小時內上機，不管讓你轉機幾次、不管有沒有把艙等降等、不管你延遲多久抵達目的地，都不會賠償。」

對此，有網友直言，旅遊不便險要看投保的公司，通常信用卡送的旅平險，他都當作沒有，會再另外投保1張，價錢沒有很貴，也真的有用處，「還沒遇過不賠的狀況。」

 

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