訊息句尾「加上1符號」妹子喊：看起來很不屑！一票人驚呆　用法曝

▲原PO看到「～」會覺得對方是不是不屑回覆。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人傳訊息時，會加一些符號、顏文字或Emoji，不過接收到訊息的人，可能未必能理解傳送者的真正意思。近日就有網友發文表示，很多人喜歡在句尾加上「～」的符號，讓她覺得對方是不是感到不屑、不想回又必須回，這個波浪號代表什麼意思？話題引發討論，不少網友都分享自身看法。

這名網友在Dcard上，以「訊息後面愛加波浪～是什麼意思」為題發文，提到很多人回訊息時，都會在句尾加上波浪號，她看到以後，會猜測對方是不是覺得不屑、不稀罕，或是不熟但又必須回訊息，因此她實在不喜歡看到個波浪號。

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原PO也透露，她只有不爽或是回覆不熟的人訊息時，才會打波浪號。對此，她便好奇大家在句尾加「～」是什麼意思？是想輕鬆一點、讓文字不嚴肅？還是不屑、不爽又必須回覆？或是根本沒什麼意思，只是單純習慣而已？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我認為是拉長句尾，表達比較輕鬆可愛的感覺」、「波浪號是比較輕鬆親切吧？怎麼會是不屑」、「放兩條蚯蚓緩解一下緊張的氣氛」。不過也有網友認為，「平常聊天訊息看到會覺得很親切，但是談正事，像是工作分派或有事求助的時候，反而覺得很虛假又隨便，一把火就燒起來，根本懶得繼續談」。

還有網友驚訝表示，「有點驚訝加波浪可能會讓人不開心」、「驚訝+1，我的認知是加波浪是親切、溫和、友善的」、「原來～也可以讓人覺得是不屑？三觀再一次被刷新了」。另也有網友分享不喜歡看到的符號，「最討厭的應該是在最後面一堆......？？？看起來很躁，覺得很不開心」、「我反而是想看起來不會生氣才會加『～』耶，『= =』才討人厭」、「覺得點點點才比較不屑」。

根據《重訂標點符號手冊》修訂版，連接號有「—」和「～」兩種寫法，占一個字的位置，居正中，用於連接時空的起止或數量的多寡等，例如「台北～左營」、「1～1.6公斤」。