她在大阪環球掉包包！員工苦追「消失的3萬9」　兇手竟是台灣人

▲大阪環球影城，示意圖與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到大阪環球影城遊玩，不小心將隨身包包忘在瑪利歐賽車上，原本她崩潰又焦急，好在工作人員暖心安撫並鍥而不捨地調查，最後終於尋回包包，她更透露，裡面的3萬9千元現金不翼而飛，更傻眼的是，拿走錢的竟是台灣人。

女網友在臉書社團「環球影城分享交流買賣」娓娓道來，3月21日早上10時，她在瑪利歐園區乘坐完瑪利歐賽車後，忘記帶走隨身包包，裡面有護照、17萬多的日幣（約台幣3萬9）及信用卡，「我隨即回頭向工作人員詢問，請他們協助，但因語言不通的關係，讓我更加焦慮與心急。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

那時，她向會講中文的女員工山本小姐求助，經過多次溝通、聯絡與尋找，都沒有找到包包，「當下我的眼淚奪眶而出，心想我回不了家了，這時山本小姐不斷地安慰我，請我不要放棄，並請我直接到樂園入口處的失物招領中心詢問並登記。」

▲女網友在大阪環球遺失包包，工作人員鍥而不捨地協助尋回。（圖／翻攝自臉書／環球影城分享交流買賣）

後來，工作人員不斷調閱監視器，在她近乎絕望之際，終於找到拿走包包的客人，並在廁所垃圾桶找到包包和護照，同時也已報警處理。

原PO接著表示，「對方一直說他們沒有拿錢，原本我們想說算了，護照有找回就好，但或許日本人認為這件事對他們來說非同小可，所以日本警方對他們進行搜身，並在他們身上找到了我的錢；最令我生氣的是，拿錢的人竟然也是台灣人，真的很心寒，也感到很丟臉。」

▲瑪利歐園區，示意圖與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

女網友直言，「這次的事情真的讓我永生難忘，我不會因為這樣就不敢再來，反而讓我回台灣之後，逢人就稱讚大阪環球影城有多好、多溫暖，回到台灣好幾天了，這件事依然深深地擱在我心裡，我不知道要如何表示我內心滿滿的感謝，尤其是山本小姐及中野先生（如果有記錯先在這邊說聲不好意思），你們積極的態度讓我感受到你們非常重視我的事情，甚至出動了警察，希望藉由此信可以給予這兩位工作人員表揚及鼓勵，真的非常感謝大阪環球影城帶給我美好的回憶，也祝福大阪環球影城的所有工作人員一切順心，我一定會再來的。」

最後，原PO也提到，「雖然這次事件的起因，是我自己下車時沒有檢查隨身物品，但拿走不屬於自己的東西真的很不應該。目前我已找到協助我完整翻譯這封感謝信的朋友，並把翻譯完的內容傳至環球官方IG，不管後續有沒有收到回覆，我已把這份心意傳遞給他們了，我相信不懷好意的台灣人只是少數幾個，大部分的台灣人都還是非常善良的。」

▲即日起至12/31為止使用優惠券還可享有額外折扣，去日本之前可以先把優惠券存在手機裡，結帳時出示即可。（圖／BicCamera提供）