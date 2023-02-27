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連假飛長灘島玩！一家人到機場「4天旅程全毀」　她錯愕：好離奇

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機提供）

網搜小組／周亭瑋報導

許多人趁228連假出國旅遊，然而一名女網友卻怒控，廉航AirAsia（亞洲航空）毀了他們一家的旅行，她表示，當初在訂機票時，的確曾收過取消通知，但後來又收到確認航班的信件，且手機的預訂狀態也一直顯示「機位確定」，怎料到機場才發現，根本沒有該航班，而4天3夜的旅行也全泡湯了。

一名女網友在「爆料公社」發文表示，去年10月得知亞航開了台北飛卡利博的航班，隨即和家人討論，趁今年228連假到長灘島旅行，起初她預定後收到了取消的信件，於是聯絡客服詢問退款事宜。

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沒想到，她在10月25日當天，又收到確認航班的信件，加上手機預定狀態從canceled（取消）變成confirmed（確定），因此就沒再詢問退款事宜，並於年後陸續訂飯店、交通、申請簽證等。

直到2月24日，原PO一家人下午4點抵達機場，赫然發現電視牆上並未顯示他們搭乘的航班，前往服務台詢問也查不到此航線，她不禁錯愕直呼，「心裡想怎麼可能會發生這種離奇的事情，明明手機的預訂狀態是confirmed，隨著登機時間越來越近，才真的相信自己和家人的旅遊泡湯了。」

當下，她開始聯絡辦理各種退費事宜，而亞航客服第一反應則是，「妳不是申請了退費？」這讓原PO更火大，直呼「一副還有什麼問題的態度，也沒有給任何理由，雖然大家都說買廉航就是要有心理準備，可能會被單方面取消，還有消費者只能被迫接受，退款到亞航的信用帳戶，而我有提出要退回到信用卡帳戶，但也被否決了。」

▲連假飛長灘島玩！一家人到機場「4天旅程全毀」　她錯愕：好離奇。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO一家人到機場，才知道長灘島之旅泡湯。（圖／翻攝自爆料公社）

最後，女網友更不禁怒喊，「現在應該在沙灘上曬太陽的我，還得一肚子火打著這件現在進行式的鳥事。」

對此，一派網友心有戚戚焉，表示「亞航一慣的手法！不意外」、「廉價航空就是這樣，一定會遇到的」、「買過一次就不敢碰了，商務艙說可以免付費更改兩次行程，可是真要改卻永遠後補，正常購買都有位」、「幾年前吃過亞航的虧」、「這真的會賭爛+崩潰到不行」、「亞航已經慣犯啦」。

不過，不少人直言，這是選擇廉航必須承擔的風險，「要搭廉航就要有到機場被放鳥的覺悟」、「廉航便宜的風險之一，隨時改時間or取消」、「還好我很堅持不買廉航，就是怕臨時異動」。

另外，也有網友質疑，「為什麼妳又收到確認信的時候，沒有再一次去確認？機票這麼重要的事情，一定要再三確認啊！畢竟如果已經申請退款還收到，我一定會問清楚的。」對此，原PO解釋，當初申請退款後，又收到航班正常的信件，而且也沒退款到信用帳戶，所以才認定預訂成功，「這算是一種詐騙手法？」

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