跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇　網洗版喊扯

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前跟團參加克斯蒙（克羅埃西亞、斯洛維尼亞、蒙地內哥羅）10日遊，原本一切正常，怎料回台前最後一餐竟大出包，先是害30名團客餓肚子，後來才回飯店吃同樣的東西；更離譜的是，抵達機場那日，導遊竟告知沒機票了，最後只有她獨自回台，而其他3位同行友人則被迫滯留。

苦主在「爆料公社公開版」氣憤指出，參加了旅行社的克斯蒙10日遊，前幾天都好好的、沒什麼事；沒想到，要回台灣的前一天，就接連出狀況，「3月10日，我們一團人到了預訂的餐廳，結果餐廳的人說，並沒有我們的訂位，在歐洲臨時要找讓30人用餐的地方根本不可能，當時大約晚上6點多，大家餓著肚子，後來導遊跟住的飯店喬好，讓我們回飯店連續兩晚吃一樣的，不過同團就有10幾個人拒吃了。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

隔天，一行人準備搭土耳其航空回台灣，當抵達伊斯坦堡機場時，令她最驚嚇的事發生了，「導遊竟然告知我們沒有機票了，要用後補的方式，我們報名參加旅行社，不是本來就應該有票嗎？還是我認知錯誤？原本1時10分起飛的班機，延遲到2時50分才起飛，然後起飛前的幾秒鐘，才告知我們候補剩1張，只能1位先回台灣。 」

當時，導遊告訴她們，候補的票如果有候補位置卻不上飛機的話，隔天搭機還要自己花錢買機票，這讓原PO不禁傻眼，「同行的朋友4個人，最後卻變成一個人自己回國，還要從桃園機場獨自回到台南，真的蠻慘的。如果我選擇不候補那張票，要自己付費這件事，讓我很生氣，報名參加旅行社的時候，我不是已經付過一次機票錢了，為什麼還要自己買票 ？為什麼會沒有票？參加旅行社的保障在哪？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

對此，網友們紛紛回應，「太可怕了，最近也要出國，會慎選的旅行社跟航空公司」、「蠻誇張的耶」、「太可怕了吧，這家不是做歐洲高級團的嗎」、「又是土耳其航空，真是惡名如潮」。

另外，也有前領隊表示，「定型化契約都有規範，既有規範表示可能發生，也有罰則。留在當地候補的情形有兩種：非惡意，導遊需要做適當的安排再返國；若是惡意的，導遊未做任何說明和協助，逕自離開屬於惡意遺棄，依照契約規定，每人賠償團費的5倍。」