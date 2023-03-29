靠ChatGPT「2天狂賺21萬」　內行教9大關鍵：先別跟他聊天

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

近來聊天機器人ChatGPT紅遍全球，許多公司、團隊也開始嘗試，讓他成為職場上的得力助手。JKL SEO公司總編輯Jemmy就透露，自己叫ChatGPT寫一篇銷售頁，結果發布僅2天，就賺超過21萬元，他更不吝透露9種操作心法，直言「想賺錢，就先別跟ChatGPT聊天。」

Jemmy表示，這次新創立的銷售頁，從發想、架站、到發佈盈利，只花不到48小時，他先用申請G-mail就能免費生出網站的應用程式「Google Site」來處理，接著叫ChatGPT4寫出銷售頁成品，結果才發布2天內，就超過21萬入袋，「我認為這說明了效率的重要性，以及『文案產出是關鍵』的本質。」

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他也透露，在透過GPT4賺錢時，所用到的9種操作心法，「這不是跟他閒聊的內容或問答，而是帶領團隊、用來運營公司時，透過GPT4取得成效的實際技巧。」

▲ChatGPT。（圖／路透）

1.想賺錢，就先別跟ChatGPT聊天

雖然他是聊天機器人，但我們的目的是靠GPT4賺錢。至於聊天功能，對他說「哈哈你好，講個笑話」、「唱首rap」等操作，都請先不要。

2.不要只寫一句話

AI專家指出，如果你輸入提示語（prompt）之後，看到GPT4回傳的結果很爛，那就代表你輸入的東西多半也滿爛的。想要得到好的產出，千萬不能只打一句話就送出，像是「幫我寫個會熱賣的銷售頁」，這種單句式的籠統指令，或許他給的答案看起來既豐富又有模有樣，但若起始輸入的資訊太發散，他注定無法幫你賺到有效的收益。

餵給GPT4的理想提示語：

扮演一位擅長撰寫「爆款臉書廣告」的資深文案師。要用流利的繁體中文產出，字數要500字以上，並根據我提供的服務內容，列出數種Facebook的廣告提案。我要賣的服務是XXX，它的優勢包含OOO，服務的收費是......等。

3.指定「角色」，開啟「專家模式」

前面所用到的提示語，第一句的寫法就是「扮演一位XXX」，一旦運用這招，GPT4就會知道接下來該輸出怎樣的內容。

他會運用大型語言模型裡，針對「文案專家」的資訊庫來建構接下來的回答，不再是日常的閒聊模式。

真正精華在於「角色指定」，只要掌握了這個訣竅，就能運用ChatGPT開啟不同的「專家模式」，而不用去專門背誦哪一段特別厲害的提示語。

4.ChatGPT是個優秀的助理，但他不是你的替身

「助理」是ChatGPT官方出廠時，所預設的3大角色之一，也是他擅長的領域。它的預設任務是要「幫助」使用者提高效率，但不是去「取代」你本該執行的任務。

Jemmy直言，看過很多失敗的GPT4文案，其中有很多就是操作者在輸入提示語時，讓GPT4代替自己做事情，但卻忽略他真正有價值的身份，就是「開了外掛」的超強助理。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

5.叫ChatGPT「列方案」

操作GPT4時，你要像他的老闆，而不是你來當GPT4的員工，才會發揮出他的最大功效。

你可以對他說，「上面的第二個方案不錯，列出更多這個角度的不同文案給我參考。」當看了GPT4的提案覺得很普通，試著直接叫他再來10個不同的銷售頁範本。

6.讓ChatGPT「審閱」你的文案

GPT4背後的核心科技是大型語言模型，他能有如此優異的表現，就是因為具備極高的語言分析能力，我們應該善用。

Jemmy提到，把利用GPT4做好的銷售頁文案，每個段落都丟給GPT4看，並叫他幫忙審閱分析，「我用的提示語是這樣的：現在扮演一個專業的銷售頁分析師，根據實際的文案提供建議、列出改進想法，並指出做得好的地方。我接下來將提供銷售頁的各個段落，你收到之後要逐次提供回饋。」

短短幾秒內，他收到了一份「審閱分析心得」：

此登陸頁介紹了服務背後的專家，增加可信度與潛在客戶建立信任，此登陸頁列出了Jemmy作為公司創始人、首席優化師、市場顧問和專欄作家的資歷，確立他在該領域的權威和專業，此部分強調服務的好處，如節省廣告成本和專注於業務運營。這些好處解決了潛在客戶的常見痛點。

Jemmy直言，「他甚至準確地指出，我文案裡面原本沒有、建構時也沒想到的重要元素『急迫感』。後來，我在文案當中融入了時效性的元素，果然又多收到了不少客戶的回覆。」

7.人工審閱，絕對不要省

GPT4看似聰明，其實根本不能保證輸出內容的正確性，所以對輸出結果偷懶不審、直接複製拿來用，就有可能出現難以預料的意外，例如條款列錯、重要數據誤植，甚至是抄襲侵權等嚴重問題。把和GPT4聊天哈啦的資訊拿出來分享都還好，但面對商業用途，千萬要慎重。

8.使用ChatGPT要具備基本文案認知

GPT4的本質是「語言模型」，使用者的互動和他的回答也都是用文字為主，所以使用者至少要具備基本的「文字能力」。

「什麼是文案的基本認知呢？」這個程度是，你至少得要知道「標題」是什麼、文字句子之間要分段、適當使用標點符號等等。

9.安裝ChatGPT的知名外掛《AIPRM》

《AIPRM》是個可以裝在Google Chrome瀏覽器的GPT4專用外掛程式，它具備強大的提示語儲存功能，可以把最有效的GPT4專用提示語都存起來當快捷鍵使用、一鍵輸出。

除此之外，如果出現超好用的範本，大家還可以在上面留言給意見、投票評分。

►本文由「JKL SEO總編輯Jemmy」授權引用。