老媽「股票賺8百萬」狂求1事！女兒氣吐血　網幫高調：長輩都該看

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友心累表示，母親日前傳來股票中籤的消息，表示13張可獲利858萬，不過需要100萬才能贖回，眼看對方先前已遭騙3、40萬，氣得她報警處理，沒想到現在面對「新的陷阱」仍深信不疑。

女網友在「爆料公社」提到，長輩不聽勸告，深信自己股票中籤13張，需要拿出100萬，才能贖回獲利的858萬元，面對她的質疑仍立場堅定，直呼「我不懂，妳去查那個公司了嗎？要證明也要等4月7日、8日，把那個股票賣掉才有辦法提出錢來啊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

母親接著放低姿態，表示自己存款餘額不足，「妳就把我一些股票賣掉，先拿1百萬給我或者50萬可以嗎？我就拜託妳了！」而原PO則不斷相勸，「妳跟他們說，妳女兒聽到要匯100萬，非常生氣，以後不再給妳孝親費，妳需要用那筆錢，請他們把妳本金還有獲利轉給妳。」

▲母親深信自己股票中籤，獲利8百多萬。（圖／翻攝自爆料公社）

然而，母親像是被洗腦般，就是不相信被騙，這讓原PO氣憤又無奈，「前面已經被騙了30-40萬元，以裝潢費名義從郵局匯出去，老人年金所剩無幾，就已經帶去報案，警方也苦口婆心勸說，結果她只相信他們，還認做乾兒子，並覺得與他們周旋可以拿回她的錢，之前的3、40萬當作買個教訓，結果她仍舊沒把詐騙集團刪掉。」

對此，網友們洗版回應，「人講不聽，鬼牽直直走」、「抽到一張就很猛了，抽到13張，真有料」、「難怪詐騙行業屹立不搖」、「這樣也可以騙到錢，難怪台灣詐騙這麼好賺」、「錢被騙光就醒了」、「這麼扯的理由可以騙得到人，詐騙入門門檻真低」、「一堆長輩都應該看」、「詐騙集團最喜歡騙老人家了」、「大部分股票都很難抽，何況是價差很大的更難抽，一個人也只能1張，最好可以一次抽到13張」、「當一個人被鬼迷心竅是很難導正回來的 ，只有歷經過從希望到絕望後才醒得過來，警察、親人也不信，視一切阻礙者為敵人」。