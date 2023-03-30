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YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」　他傻眼了！本人霸氣回應

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲「蔡阿嘎」這個頻道有253萬人訂閱。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎因搞笑風格吸引不少粉絲，他也開了不少YouTube頻道。就有網友發文表示，蔡阿嘎近日又開一個新頻道，已經6個了，會不會太多？貼文曝光後，引發底下網友討論，還釣出本人高EQ回應。

這名網友在Dcard上，以「蔡阿嘎又開新的頻道（第六個）」為題發文，提到蔡阿嘎近日又創立新頻道，讓他覺得有點傻眼，也太多了吧？要不要乾脆再創4個，湊滿10個頻道？

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貼文一出，不少網友反而表示，「他只是想要把每個頻道分類好吧？這樣很方便啊，喜歡哪個頻道的內容就訂閱哪個，可以直接看到自己有興趣的內容」、「嘎哥連整理頻道、頻道分類也有整齊強迫症」、「我只能說從頻道的數量就知道阿嘎真的有潔癖，連影片內容都要好好的分類」、「我覺得蠻厲害的啊，而且他們類型太多，有分類反而比較喜歡」、「這樣很好啊，喜歡哪個主題就訂閱哪一個頻道就好了啊」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲蔡阿嘎現身留言區。（圖／翻攝自Dcard）

蔡阿嘎也在貼文底下留言，「沒關係～等嘎哥湊滿10個！全部都不開會員，讓大家看免費！」下方還有網友詢問「嘎哥為什麼你都不找別人吵架？2023年是吵架比較有流量。」蔡阿嘎也對此回覆，「負面流量有個屁用」。

實際查看YouTube，與蔡阿嘎相關的頻道包含蔡阿嘎、蔡阿嘎Life、蔡桃貴、嘎嫂二伯&蔡波能's Daily、蔡阿嘎543，以及3月才剛創立的hahababyははベビー。這6個頻道中，有3個都有超過百萬人訂閱，而最多訂閱數的還是「蔡阿嘎」這個頻道，共有253萬人。

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