不是50嵐！「哪家連鎖店奶茶最好喝」內行推爆它：試一次就愛上

▲哪一家飲料店的奶茶好喝？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣人愛喝手搖飲料，其中奶茶就非常受歡迎。就有一名女網友發文表示，身為奶茶控的她，實在難以抗拒「先喝道」的錫蘭奶茶，大家心中的第一名是哪家？文章曝光後，雖然老字號「50嵐」也有被點名，不過更多人則是推薦「上宇林」。

女網友在Dcard上，以「大家心目中最頂的連鎖奶茶是哪一杯」為題發文，提到她雖然正在戒飲料，但身為奶茶控，還是難以抗拒「先喝道」的錫蘭奶茶，只要同事揪團要訂，她就忍不住。與此同時，她也好奇大家心中第一名的奶茶是哪家的？

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▲不少網友大推上宇林。（圖／翻攝自Google Maps）

留言串中，最熱門的留言內容寫道，「我在找『上宇林』的同道中人，粉角我真的...不說了我要去買了！」該則留言吸引近300人按愛心，顯然有不少人認同，其中也有網友回應，「鐵觀音奶茶很好喝」、「上宇林粉角真的讚，原本是珍珠控的我，吃了一次之後直接愛上」、「粉角紅龍奶一生推」、「美人鮮奶茶也好好喝」、「鼎極鮮奶茶一生推」、「上宇林就是要喝紅龍奶」。

除了上宇林，還有其他網友推薦，「50嵐唯一真理」、「樺達、50嵐」、「茶湯會鐵觀音鮮奶茶、得正焙烏龍鮮奶、50嵐烏龍拿鐵，啊啊啊都是我的愛」、「約翰紅茶公司雨果那提、煮濃那提」、「五桐號五桐奶茶，喝過回不去」、「龜記的茶王奶茶超級頂」、「老賴紅玉奶茶，微冰微糖，超頂」、「不加料只有八曜能和50嵐相提並論」。

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