朋友團遊日「6巨嬰全程擺爛」崩潰了！她1招神反擊　網爆共鳴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近和朋友們相約赴日旅遊，起初所有規劃工作全丟給她就算了，怎料到當地後更慘，6人就像巨嬰一樣全程擺爛，不論溝通、交通、點菜全她一人搞定，忍無可忍的她最後氣得反擊，直呼「3句打天下，巨嬰們剩下的行程你們自求多福。」

女網友在Dcard氣憤表示，時隔3年再次出國，馬上安排去日本，結果出發前就發現，朋友只會丟圖，喊一句「這個好像很好吃」、「這個聽說是必去」後，剩下的全給她安排。

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沒想到，到了當地情況更糟，她不禁傻眼，「只因為我會講日語，交通、溝通、點餐通通都是我來，到了地鐵站也是我查，整團有7個人，其他6人通通在旁邊，乾等我查好。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者袁茵攝）

原PO接著表示，「中途有想去的網紅店，居然還直接問我在哪？天啊...我又不是當地人，就算當地人也不一定這麼神吧！我就跟他說，你網路查一下在哪一帶吧？對方才拿出手機找店名，原本是期望我通靈嗎？」

不僅如此，一行人期間也有分開的行程，怎料她依舊像個奶媽一樣，「三不五時打過來，問一些手機就查得到的資訊，不然就是用電話讓我跟日本店員溝通，最後一個是我最不能接受的，就是會睡過頭改行程，然後出門才意思意思一下請我喝杯咖啡。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／易遊網提供）

被朋友當成免費導遊的她，後面決定跟著擺爛，只要有人問她，就以「不知道」、「不確定」、「隨便你」回應，她也忍不住放話，「巨嬰們剩下的行程你們自求多福！」

文章引起熱烈回響，網友們紛紛回應，「當整團只有妳會日文，就要開始警覺了」、「這旅伴太雷了吧」、「光是國內旅遊就有遇到雷，只會丟一句再來呢、然後呢、怎麼走啊？完全不敢想像跟他出國的樣子」、「發現真的蠻多人連用Google都懶，只會拿手機拍照」、「我還以為是我發的文呢！今年一月初去日本也是遇到大雷包，回來直接使出絕交呼吸」、「這種旅伴就算了吧，寧願丟包自己玩」。