「動物脫逃」擬修法重罰30萬　林務局長：最快4月實施

記者許敏溶／台北報導

東非狒狒逃竄後遭獵人射殺身亡，六福村前（29）日深夜改口承認從六福村園區逃出，引發各界不滿，農委會林務局今（31日）宣布已研議修正野保法，林務局長林華慶上午表示，重點不是罰多重，而是提醒飼養者責任，避免逃脫事件發生，其中要求飼主應完善防逃設備，若設備不符合標準，可處6到30萬元罰鍰，最快4月就可實施。

▲避免六福村東非狒狒逃脫事件重演，農委會研議修法，對飼主最高可罰30萬元。（圖／記者陳以昇攝）

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東非狒狒脫逃後遭到獵人射殺身亡，六福村一再否認是來自該園所，前天終於改口承認，為了避免類似事件重演，林務局今天宣布，已研議修正野保法，加重未妥善管理保育類野生動物致發生逸失的飼主罰則，若設備不符合標準，可處6到30萬元罰鍰，發生動物逸失導致主管機關協助圍捕所衍生費用，也將由飼主負擔。

農委會林務局長林華慶今早接受聯訪時補充說明，過去野保法法規主要針對一般個人飼主，因為過去動物園管理上並沒發現太大問題，主要逃逸狀況來自個人所有者，只養一兩隻少數個體，所以罰則並沒有訂很高，而針對這次案例，應該適度提高罰則，但最主要重點不是罰多重，而是提醒飼養者責任，在事前就應針對自己動物園設施安全性與相關防逃措施，加強經常性巡邏，才能夠避免動物脫逃。

若動物真的脫逃的話，林華慶表示，所衍生這些相關成本或費用，當然應該由這些飼養者負擔，這個才符合公平，不過林務局還是要強調，這是修法都希望是事前的防範，重點在在於提醒飼養者能夠注意，而且能夠落實防逃措施。

林華慶指出，這次修法不會溯及既往，涉及野保法部分，會盡快送行政院，若是行政規則部分，現在最高罰5萬，只要報請農委會修訂之後公告就可以實施，預計最快4月就可以實行，要求飼主應完善防逃設備，若設備不符合標準，可處6到30萬元罰鍰。