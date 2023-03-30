六福村早有狒狒脫逃黑歷史！前員工爆：老人以為是大隻獼猴

▲六福村狒狒展場設有高圍牆，高度超過4米，並設有地面電網和高層電網，阻嚇狒狒脫逃。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者隋昊志／綜合報導

東非狒狒遭獵人擊斃爭議引發「狒狒之亂」，昨（29）日深夜六福村終於改口承認，是從自家園區逃出，引起譁然，並於今日上午召開記者會說明。不過卻有離職員工爆料，指出其實園區狒狒3年前就已精算出超過250隻以上，也早就不是發生第一次脫逃事件，只是當地的老人都以為「只是大隻的獼猴」。

▲六福村狒狒展場設有高圍牆，高度超過4米，並設有地面電網和高層電網，阻嚇狒狒脫逃。（圖／記者陳凱力翻攝）

六福村日前曾多次否認狒狒來自於自家園區，並指出狒狒展場設有超過4公尺高圍牆，以及地面、高層電網等設施，防止狒狒脫逃，也都沒有發現損壞跡象，今日記者會上再度重申，當時主管機關前往實地勘察時，也有再次確認防護措施完善，因此狒狒到底如何逃脫，仍需進一步釐清。

▲六福村離職員工向媒體爆料，不只一次看到狒狒在圍牆邊聚集。（圖／讀者提供）



但卻有離職員工向媒體匿名爆料，3年前要替狒狒進行結紮手術時，曾「精算出250隻」以上，園方先前是在說謊，根本沒在數，且自己到職5年期間，至少看到狒狒在圍欄邊聚集8次，六福村所在的關西鎮，早就有很多狒狒逃出去，只是當地老人都以為「只是大隻的獼猴」而已。該名員工並附上當時LINE群組對話截圖表示，「狒狒區今早發現圍籬邊樹木因風大垂落，造成狒狒攀爬上圍籬上，緊急鋸除樹木後，以食物誘回狒狒。」

對此指控，六福村回應表示，今日記者會上已針對狒狒逃脫及數量問題做出回應，一切需等到清查結果出爐後確認。

至於六福村動物逃脫的狀況，一名當地卸任民代證實，附近居民都聽說過有猴子、孔雀會溜出來，尤其是有翅膀的，這些在當地老一輩間都不是什麼新鮮事。至於有沒有狒狒脫逃過，該名卸任民代直言，一般人哪分得清狒狒和猴子，看到長得差不多的一律認為就是猴子，反正只要看到動物跑出來，就會通知六福村請獸醫出來抓，從這次狒狒脫逃事件中，六福村獸醫從頭協助到尾，其實早就知道是自家的了。