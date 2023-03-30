六福村被轟「殺狒滅口」喊告獵人　隔一天改口回9字尷尬笑了

記者柯沛辰／綜合報導

東非狒狒之死鬧得沸沸揚揚，六福村起初多次堅稱不是從自家動物，直到發現結紮傷口特徵與園內狒狒吻合，才坦言是從園區內逃脫。六福村資深總監葉忠岳30日親上火線說明，但被問到是否仍對獵人提告時，態度似乎有所動搖。

林姓獵人日前對外表示，是六福村獸醫同意他現場開槍。消息曝光後，引發輿論撻伐，甚至灌爆六福村臉書，質疑是不是要「殺狒滅口」。不過，六福村29日堅決否認，強調絕對沒授意開槍，揚言對獵人提告、捍衛聲譽。

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▲六福村資深總監葉忠岳親上火線說明。（圖／記者宋良義攝）

事隔一天，資深總監葉忠岳30日開記者會表示，六福村同時也是新竹縣野生動物救生中心，起初不知道狒狒是從自家園區逃脫，所以18日接到通報後是基於保育立場協助捕捉，絕沒有委託或尋找任何獵人。

不過，當媒體詢問是否仍堅持對獵人提告時，葉忠岳一開始未正面回應，僅稱目前全案進入司法偵辦，不太方便對外說明。直到記者會快要結束，又有記者追問，葉忠岳才結巴答道「呃這個我們接著再...再...再」，隨後尷尬地笑出來，並補上一句「呃這個現在不方便說明，抱歉」。

▼被問到是否會對獵人提告，葉忠岳一陣結巴後，當場笑出來。（圖／記者宋良義攝）