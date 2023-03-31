六福村遭爆料「狒狒超過250隻」　園區回應了

文／中央社



一名自稱六福村員工向媒體投訴，指園內狒狒在3年多前精算是250隻以上，現在登記有案的150隻是假數據。六福村表示，狒狒數量待清查，將持續研擬盤點方式，力求算出確實數量。

媒體報導，有自稱六福村員工提供照片投訴，指有園區外圍的樹木垂落到動物園內，而狒狒常在圍牆邊，有很大機會可以攀爬出去，這樣的事情在他到職5年已發生8次以上，且原先結紮的狒狒群突然開始生產，表示有外面的狒狒進到園區交配。

投訴者表示，3年多前族群結紮數量就精算出狒狒有250隻以上，但目前登記有案的150隻狒狒其實是造假數據，「實際上根本沒在清點」，且新竹縣關西鎮其實常出現狒狒，但當地老人都以為只是大隻的獼猴。

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▲六福村被爆料，目前登記在案的150隻狒狒是假數據，實際數量達250隻以上。（圖／記者陳凱力翻攝）

有關六福村狒狒數量，六福村遊樂園資深總監葉忠岳今天接受媒體聯訪表示，園方仍與相關主管單位密切研擬盤點方式，力求盤點出確實數量。

農委會林務局今天透過新聞稿表示，明天將會同新竹縣政府前往六福村進行圈養場的圍阻設施進行勘查，了解可能的漏洞與缺失，並提出改善要求。

林務局說，另也依現場狀況評估狒狒或其他多數量群養的動物清點方式，除人工目測計算外，也評估科技影像AI辨識的可能性，以及個體晶片植入管理的可行作法。

新竹縣政府農業處向中央社記者表示，由於六福村的狒狒是早年引進，後續又收養停止營運的「ㄅㄆㄇ猴園」靈長類動物，數量龐大，現況鑑定種類和數量上有難度。

農業處表示，已就六福村的狒狒數量不符及逸失情事，分別函請六福村提出說明，在釐清案情查明事證屬實後，將依野生動物保育法相關規定查處。