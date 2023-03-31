防狒狒事件重演！「動物脫逃」擬修法最重罰30萬　圍捕費飼主買單

▲東非狒狒傷重身亡，為避免類似事件重演，林務局將修法加重罰則最高30萬元。（圖／林務局提供）

記者許敏溶／台北報導

逃竄的東非狒狒遭獵人射殺身亡，六福村前（29）日深夜改口承認從園區逃出，引發各界不滿，為了避免類似事件重演，林務局今（31日）表示，已研議修正野保法，加重未妥善管理保育類野生動物致發生逸失的飼主罰則，從目前最高5萬提高為30萬元，發生動物逸失導致主管機關協助圍捕所衍生費用，也將由飼主負擔。

東非狒狒脫逃後遭到獵人射殺身亡，六福村一再否認是來自該園所，前天終於改口承認。林務局昨曾表示，新竹縣政府已針對動物逸失對六福村開罰5萬元，也會函請桃園市政府，提醒針對本次六福村狒狒脫逃衍生的龐大圍捕成本，可研議對該園求償。

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而為了避免類似事件重演，林務局今天也宣布，已研議修正野保法第37條及第51條，加重未妥善管理保育類野生動物致發生逸失的飼主罰則，除了提高動物逸失罰金，發生逸失導致主管機關協助圍捕所衍生的費用，也將由飼主負擔。

此外，林務局表示，也將修正「保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法」，要求飼主應完善防逃設備，如設備不符合標準者，可處6到30萬元罰鍰，另也將依野保法公告應註記動物種類及註記方式（例如晶片、刺青或腳環等），強化保育類野生動物個體管理。