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解決蘆竹區交通瓶頸！　中正北路擴增雙向6車道及左轉專用道

▲桃園市交通局改善蘆竹區中正北路交通瓶頸，由原來4線道擴增至6線道與增加左轉專用道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市交通局改善蘆竹區中正北路交通瓶頸，由原來4線道擴增至6線道與增加左轉專用道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為改善蘆竹區中正北路段與鄰近桃園交流道系統交通壅塞問題，桃園市政府交通局昨（29）日進行交通改善工程，將中正北路原來4車道擴增為6車道，同時在中正北路、南竹路口處劃設左轉彎專用道，並視車流量比例調整交通號誌秒數，以改善蘆竹區聯外交通，並為完工後捷運交通系統提前做好配套準備。

蘆竹區設籍人口數約17萬餘人，若再加上流動人口，估計逾20萬人，根據蘆竹戶政事務所統計，65%設籍人口集中在南崁地區，其中的中正北路為南崁往來桃園、大竹與山腳地區最為重要之交通要道，且是捷運綠線G13站預定地，工期道路寬度縮減再加上平時龐大車流，讓中正北路交通成為蘆竹人眼中的瓶頸處。

▲桃園市議員劉勝全爭取交通局改善蘆竹區中正北路交通瓶頸，今天下午到場會勘施工改善情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員劉勝全爭取交通局改善蘆竹區中正北路交通瓶頸，今天下午到場會勘施工改善情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市議員劉勝全針對中正路、忠孝東路口左轉彎專用道交通工程在市議會提出質詢，並向公路總局第一養護工程處中壢工務段、市府交通局與蘆竹警分局等單位進行現地會勘，最終決議取消左轉專用道，再輔以其他配套措施，增加直行車路口流速，進而疏緩台4線交通壓力。

市府交通局從善如流，今天配合養工處進行道路拓寬，適當調整路口交通號誌秒數與道路標線重劃，將原來的4線道擴充為6線道，並在樞紐路口劃設左轉彎專用車道，左轉綠燈時間則由原來60秒減為30秒，這些工程原本要在2024年底才會完工，但在市議員劉勝全爭取下提前於今天完成，也確實為蘆竹區中正北路交通瓶頸提供改善。

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