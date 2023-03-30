騎士拒檢逃竄闖紅燈　酒測超標辯「在家喝啤酒加保力達P」

▲桃園市葉姓男子昨晚酒後騎車逛桃園夜市，見員警攔查拒檢高速逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子昨（29）日晚間在家中喝了幾杯保力達後騎車到觀光夜市吃宵夜，桃園警分局員警巡邏察覺葉男違規上前攔查，葉拒檢且高速逃逸，途中危險駕駛且闖紅燈，員警呼叫線上警力前後包抄總算將葉男攔獲，葉男混身酒味，經酒測後酒測值為每公升0.33毫克已超標，警方偵訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局指出，昨晚10時50分許，埔子派出所員警黃冠穎、林奕儒在北埔路巡邏，行經桃園觀光夜市附近，發現52歲的葉姓騎士違規，且騎車過程不斷搖晃，因此上前攔查，但葉發現員警靠近後不但拒檢且不顧員警鳴笛仍高速逃逸。

▲桃園市葉姓男子昨晚酒後騎車逛桃園夜市，見員警攔查拒檢高速逃逸，最後仍被攔查到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

葉男一路闖紅燈且任意變換車道危險駕駛，員警立即呼叫線上警力協助攔查，經酒測後酒測值為每公升0.33毫克，已明顯超標，葉男辯稱在家中已飲用啤酒加保力達P，後來肚子餓想到桃園夜市吃消夜，見到員警擔心酒駕被攔查才拒檢逃逸，警方偵訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

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