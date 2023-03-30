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呂玉玲批民進黨汙衊馬英九　諷：綠設「認知作戰防範小組」卻造謠

▲馬英九拜謁南京中山陵前受訪。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九拜謁南京中山陵前受訪。（圖／記者任以芳攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九赴中國大陸祭祖，在南京中山陵致詞時，提及中華民國、前總統，但民進黨卻指馬不敢大聲說出中華民國四個字。對此，國民黨立委呂玉玲今（30日）批評民進黨汙衊馬英九，並諷刺，民進黨成立認知作戰防範小組來澄清不實抹黑謠言，請問民進黨要不要先處理黨內造謠帶風向的文化？

馬英九此次大陸之行，在致詞時提及中華民國，及公開稱自己為前總統，卻遭民進黨汙衊沒有捍衛國家立場，近期民進黨才成立認知作戰防範小組，來澄清不實抹黑謠言，請問民進黨自己要不要先處理黨內造謠帶風向的文化？不要只敢高標準檢驗別人，對自己人卻輕輕放下。

馬英九28日在南京中山陵致詞時，開頭即表示「民國112年3月28日，馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學，敬謁南京中山陵」；過程中，馬英九也提及國父孫中山建立亞洲第一個民主共和國中華民國。不過民進黨卻說馬英九談話掐頭去尾，提了「民國」、也提了「中華」，但就是不敢大聲說出中華民國四個字。

此外，民進黨也指馬英九在南京總統府時自稱「中華民國總統」，都要以「當了這個」如此拐彎抹腳、偷偷摸摸的用詞，民進黨不期待馬在未來的訪陸行程裡，會捍衛國家的格調與尊嚴。然而馬英九原話是，「孫中山先生比我大98歲，他在2…呃…1912年成為中華民國臨時大總統，我在這個…呃…這個…（旁人提醒：2008）在2008年，也是差了這個…呃…96年。」

▲國民黨立委呂玉玲。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委呂玉玲。（資料照／記者屠惠剛攝）

對此，呂玉玲30日表示，從這裡可以看出民進黨只想到政治操作，而罔顧民意所向，希望藉由抗中保台來獲取政治利益，繼續把抗中保台作為2024選舉的踏腳石。

呂玉玲說，兩位前、現任元首同時間出訪，馬英九大方在大陸高談中華民國，敦促兩岸應和平，而蔡英文卻只提台灣；現今物價高漲，民眾排隊只為了買到一盒蛋，蔡不顧民怨，也無法處理民生問題，如今高調出訪，難免會讓民眾覺得顧民主而不顧民生之感。

呂玉玲也說，而且馬英九此次大陸之行，在致詞時提及中華民國，及公開稱自己為前總統，卻遭民進黨汙衊沒有捍衛國家立場，近期民進黨才成立認知作戰防範小組，來澄清不實抹黑謠言，請問民進黨自己要不要先處理黨內造謠帶風向的文化？不要只敢高標準檢驗別人，對自己人卻輕輕放下。

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