馬宋會面再談九二共識！宋濤：兩岸是一家人，誰也不能把我們分開

▲前總統馬英九與中共國台辦主任宋濤見面。（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳、柯振中／武漢─台北連線報導

前總統馬英九率團訪陸，30日在武漢市東湖與大陸國台辦主任宋濤會見，2人一同在鏡頭前侃侃而談。宋濤向馬英九表達了問候，同時也肯定對方推動兩岸關係發展，稱讚「利在兩岸、功在民族」，大陸官方給予高度肯定，同時也再度強調，兩岸是一家人，「誰也不能把我們分開。」

宋濤提及，很高興能在武漢與馬英九先生、台灣的朋友見面，同時他也代表習近平總書記，向馬英九問好、表達歡迎。宋濤說明，馬英九有民主情懷、振興中華的信念，為兩岸關係的發展做出重要貢獻，在任內與大陸一起堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，實現兩岸領導人歷史性的會晤，利在兩岸、功在民族，他們充分給予肯定。

宋濤表示，習近平總書記認為「兩岸一家親」，衷心希望兩岸同胞能夠相向而行、攜手並進，共同開創中華民族綿長福祉。

宋濤說，兩岸本是一家人，擁有共同的血緣、文化、歷史及願景，這些共同連接構建了兩岸同胞的精神家園、文化風俗，其中最重要的就是慎終追遠、敬祖愛鄉，無論走了多遠，始終不忘鄉愁，盼著落葉歸根，無論分離多久，都將攜手打拼，「我們是一家人、誰也不能把我們分開。」

▲馬英九與宋濤見面。（圖／記者任以芳攝）



宋濤提到，他們會秉持著兩岸一家親的理念，始終關心、尊重、關愛及照護台灣同胞，與台灣同胞一起堅持兩岸關係發展的正確方向，共同推進中國式現代化的建設，實現中華民族偉大復興。

宋濤提及，他很高興看到馬英九先生率團來參訪大陸，其中還有許多人是首次赴陸，相信這次的參訪會有與在島內不同的看法、體驗，歡迎能夠常來、帶更多台灣青年來台灣走走、看看，追夢以及圓夢。

▲ 馬英九提到回到湖南老家祭祖，看父母當年的足跡，對他個人意義重大。（圖／記者任以芳攝）

馬英九提到，這次的會面他十分有感觸，這幾天在南京、武漢，明天繼續往長沙、重慶以及上海，帶台灣年輕朋友看些影響中國歷史的重要地點，讓他覺得深具意義。

馬英九指出，他今年將滿73歲，能夠踏上大陸土地、回到湖南老家祭祖，看父母當年的足跡，對他個人意義重大，中華文化講究慎終追遠，想必大家都能理解。

馬英九說，海峽兩岸分享、傳承共統的血緣、語文，以及歷史文化，兩岸人民都是中華民族、都是炎黃子孫，且在他任內時兩岸擁有共同的政治基礎「九二共識」，實現三通直航、兩岸交流暢通，讓人民共同受惠。

馬英九說明，兩岸領導人2015年在新加坡會面，他與習近平先生再次確認了九二共識的重要性，他也注意到國台辦近日的記者會，再次還原九二共識的原汁原味，而這項「九二共識」，正是1992年海基會、海協會在兩岸同時授權下，達成各以口頭方式，表達海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。

馬英九表示，有了九二共識，兩岸才能共創雙贏、一起追求和平發展，在這個基礎上，在他任內雙方簽署了23項協議，到兩岸事務首長、領導人的會面，雙方共同建立了和平處理艱難問題的歷史典範，回首兩岸歷史脈絡，應該能夠體會制度性建立的不容易。

馬英九說，兩岸的歷史留下了錯綜複雜的關係，也有交流往來留下的各種複雜問題，這種事情無法一蹴可幾，需要雙方在交流、協商的各個過程當中面對現實、累積成果、培養互信，他2015年與習近平先生的會面，目標就是對外展現，兩岸關係可由海峽兩岸自己和平解決，且未來要在既有的基礎上，繼續制度化發展下去。

▲ 馬英九與宋濤見面。（圖／記者任以芳攝）

遺憾的是，馬英九提到，這兩年因為政治紛擾、疫情的因素，各項交流中斷數年，人民的敵意也上升，讓他感到十分擔憂，這次他帶著青年學生，與大陸的學生交流，也是著眼於此，他下午在武漢大學時，發現台生與陸生的交流當中，彼此互動良好，讓他感到欣慰。

馬英九指出，會在這項基礎上推動更多交流，也會邀請大陸同學來台灣走走、看看，讓兩岸年輕人有更多互動。更重要的是，馬英九提及，維持兩岸和平、穩定發展的方向，是台灣社會主流的看法，他這次宣布來大陸訪問，有項民意調查顯示，有77％的台灣民眾給予肯定與支持，而兩岸雖然採取不同的制度、生活方式，但大家都是炎黃子孫，彼此脣齒相依、情感共通，一定要談、也只能透過談來解決問題。

馬英九認為，兩岸的主事者共同的責任，就是要做有利於兩岸人民共同福利的事情，凡是有利於兩岸和緩、機會的事情都要爭取，繼續維持交流、共同合作，並盡一切可能避免衝突、競爭，致力於振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。