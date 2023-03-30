兩岸學生面對面　馬英九提德法從世仇變歐盟中堅：為何兩岸做不到？

記者任以芳、魏有德／武漢－台北 連線報導

前總統馬英九今（30）日下午帶領參訪團的28名台生，首次前進歷史悠久的武漢大學，在該校校史館與35名在校陸生進行對談交流。學生們以掌聲歡迎馬英九入場，馬英九也向左右兩側的學生們揮手，回應學生們的熱情。馬英九致詞時以德法兩國暨不同文也不同種，卻能共同成為歐盟的中堅力量，「為什麼兩岸做不到？」

▲馬英九在武漢大學致詞。（圖／記者任以芳攝）

馬英九在致詞時表示，他從事兩岸工作37年，第一次來到大陸，真的是耽擱太久，「我在卸任之後，在東吳任教，一半學生來自大陸，發現兩岸學生在一起可以創造很多火花，非常有趣。可惜一方面因為疫情，一方面政府換了主導人士，兩岸關係一落千丈，實在感到非常難過，非常痛心。」

馬英九還以法國作家的《最後一堂課》為引，「德法兩國暨不同文也不同種，在交流下變成歐盟最主要的力量，這是多困難的事情，他們都做到了，為什麼兩岸做不到？」

馬英九強調，「這讓我想到，兩岸還有很多事可以做，很重要的一點就是讓兩岸年輕人多接觸，就可以增加一分友善，減少一分敵意，讓雙方逐漸融合在一起，希望武大同學可以到台灣來，讓交流成為長期的工作。」

▲兩岸大學生在武漢大學進行交流對談。（圖／記者任以芳攝）

武漢大學校長張平文和馬前總統雙方致詞完畢後，隨即展開兩岸學生間的「閉門交流」，隨行媒體只能先出場守候。馬英九也在學生交流結束後提到，希望能在夏季擴大與陸生交流，透過夏令營等任何方式，可以再研議，同時，他也拿出主導編修的《中華大辭典》和數本個人執政經驗的相關書籍贈與武漢大學。

▲武漢大學校長張平文。（圖／記者任以芳攝）

據了解，武漢大學在大陸有著「最美校園」之稱，每年的櫻花季更是要錯峰限流，才能讓蜂擁而至的遊客能順利觀賞櫻花。為了迎接馬英九的到來，武漢大學也派出身穿棒球款大學外套的女學生擔任接待，讓整場活動顯得格外青春活潑。