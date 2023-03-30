　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸學生面對面　馬英九提德法從世仇變歐盟中堅：為何兩岸做不到？

記者任以芳、魏有德／武漢－台北 連線報導

前總統馬英九今（30）日下午帶領參訪團的28名台生，首次前進歷史悠久的武漢大學，在該校校史館與35名在校陸生進行對談交流。學生們以掌聲歡迎馬英九入場，馬英九也向左右兩側的學生們揮手，回應學生們的熱情。馬英九致詞時以德法兩國暨不同文也不同種，卻能共同成為歐盟的中堅力量，「為什麼兩岸做不到？」

▲馬英九率台生在武漢大學與陸生交流,武漢大學校長張平文,陸生。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九在武漢大學致詞。（圖／記者任以芳攝）

馬英九在致詞時表示，他從事兩岸工作37年，第一次來到大陸，真的是耽擱太久，「我在卸任之後，在東吳任教，一半學生來自大陸，發現兩岸學生在一起可以創造很多火花，非常有趣。可惜一方面因為疫情，一方面政府換了主導人士，兩岸關係一落千丈，實在感到非常難過，非常痛心。」

馬英九還以法國作家的《最後一堂課》為引，「德法兩國暨不同文也不同種，在交流下變成歐盟最主要的力量，這是多困難的事情，他們都做到了，為什麼兩岸做不到？」

馬英九強調，「這讓我想到，兩岸還有很多事可以做，很重要的一點就是讓兩岸年輕人多接觸，就可以增加一分友善，減少一分敵意，讓雙方逐漸融合在一起，希望武大同學可以到台灣來，讓交流成為長期的工作。」

▲馬英九率台生在武漢大學與陸生交流,武漢大學校長張平文,陸生。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸大學生在武漢大學進行交流對談。（圖／記者任以芳攝）

武漢大學校長張平文和馬前總統雙方致詞完畢後，隨即展開兩岸學生間的「閉門交流」，隨行媒體只能先出場守候。馬英九也在學生交流結束後提到，希望能在夏季擴大與陸生交流，透過夏令營等任何方式，可以再研議，同時，他也拿出主導編修的《中華大辭典》和數本個人執政經驗的相關書籍贈與武漢大學。

▲馬英九率台生在武漢大學與陸生交流,武漢大學校長張平文,陸生。（圖／記者任以芳攝）

▲武漢大學校長張平文。（圖／記者任以芳攝）

據了解，武漢大學在大陸有著「最美校園」之稱，每年的櫻花季更是要錯峰限流，才能讓蜂擁而至的遊客能順利觀賞櫻花。為了迎接馬英九的到來，武漢大學也派出身穿棒球款大學外套的女學生擔任接待，讓整場活動顯得格外青春活潑。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／西部沿海20具浮屍　監委申請自動調查
美哭35萬股東！永豐金紀念品「豐收盤」曝光
快訊／只花3元幸運中百萬！　雲端發票專屬獎中獎清冊出爐
快訊／徐巧芯控費鴻泰奧步！　「我會選到底」
小三慘被圍攻扒衣「裸體示眾」　網一看全歪樓
快訊／看見手指、頭髮！　遭埋6小時搶救中
快訊／內湖情殺　酒店妹恩客遭刺死
周興哲加碼證實「已登記」 　喜迎寶寶：最好的禮物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸外交部「連兩天抗議」蔡英文過境美國！發言人：中方反覆警示

兩岸學生面對面　馬英九提德法從世仇變歐盟中堅：為何兩岸做不到？

21歲哥亂倫14歲妹兩年多　「不知兄妹愛愛犯法」判刑18個月

從庫克到李顯龍　李強向世界強勢發聲「中國回來了」

老闆說「帶她見世面」…女大生當晚遭性侵懷孕！孕中再遭殘忍強上

陸國防部：中俄關係超越冷戰同盟　兩軍將加強各項交流合作

寧夏林場主跪地磕頭求水救萬畝樹　矛頭指向鄰近煤礦廠違約斷供

20多歲妹酒後「背靠大樓護欄」下秒突斷裂當場摔死！87戶屋主被告

抖音新規定「擺拍必須註明」　違規者恐「無限期封禁」

正宮撂人圍攻！小三慘被扒衣「裸體示眾」　網一看全歪樓：真的正

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

9歲妹氣同學是BP假粉　激動喊：連團名都拼錯

陸外交部「連兩天抗議」蔡英文過境美國！發言人：中方反覆警示

兩岸學生面對面　馬英九提德法從世仇變歐盟中堅：為何兩岸做不到？

21歲哥亂倫14歲妹兩年多　「不知兄妹愛愛犯法」判刑18個月

從庫克到李顯龍　李強向世界強勢發聲「中國回來了」

老闆說「帶她見世面」…女大生當晚遭性侵懷孕！孕中再遭殘忍強上

陸國防部：中俄關係超越冷戰同盟　兩軍將加強各項交流合作

寧夏林場主跪地磕頭求水救萬畝樹　矛頭指向鄰近煤礦廠違約斷供

20多歲妹酒後「背靠大樓護欄」下秒突斷裂當場摔死！87戶屋主被告

抖音新規定「擺拍必須註明」　違規者恐「無限期封禁」

正宮撂人圍攻！小三慘被扒衣「裸體示眾」　網一看全歪樓：真的正

無人載具產業後勢看好　南台灣科技產業論壇聚焦無人機發展趨勢

解決蘆竹區交通瓶頸！　中正北路擴增雙向6車道及左轉專用道

邀男網友「燉飯」變「炒飯」　女控性侵：我是個隨便的人嗎？

錶展直擊／梵克雅寶花束座鐘開闔秀人氣高　香奈兒彗星、獅子領軍

扶輪女社長談公事被當小三！正宮怒譙「雞不擇食」：比風塵女還不如

登BBC談蔡英文見麥卡錫衝擊　陳以信：台宏斷交恐成骨牌效應

快訊／西部沿海1個月20具浮屍　監委葉大華、浦忠成申請自動調查

六福村員工截圖曝「狒狒脫逃黑歷史」　3年前精算就超過250隻

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮：還靠父母養！全場氣瘋

信義區咖啡廳狂倒「卻仍有一堆人搶著開」！　內行曝背後真相

萌貓只睡水桶3年　殭屍手姿勢87分

大陸熱門新聞

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

記者晨跑巧遇「大喊馬前總統」

小三慘被扒衣「裸體示眾」　網歪樓：真的正

14歲少女被拐賣性侵　10年後「卻和加害者結婚」

6歲男童被墜樓男子砸中　經搶救不幸身亡

馬英九參訪辛亥革命館好嗨！　高喊：三民主義

馬英九參訪武漢抗疫展 見華航包機照片嘆：我們政府給你們造成困擾

宋濤今晚6點會見馬英九　將宴請馬家親友陪同掃墓

老闆說「帶她見世面」！女大生當晚遭硬上懷孕

側寫／南京殤！馬英九落淚

一家三口旅遊！住雙人房竟遭飯店拒絕

英九訪陸／辛亥革命紀念館留存國父珍貴史料

跪在前女友公司門口！年輕男捧花下跪一天一夜

前妻寫一道題！數學老師解不出　學生一看秒曝答案

更多熱門

相關新聞

徐巧芯哭哭！初選採3成黨員、7成民調　費鴻泰：一定當選立委

徐巧芯哭哭！初選採3成黨員、7成民調　費鴻泰：一定當選立委

國民黨立委初選掀起世代交替之爭，被挑戰的費鴻泰、賴士葆均盼初選辦法採「三七制」，徐巧芯、徐弘庭則希望全民調，兩選區日前協調皆破局。台北市黨部今（30）日下午3點在黨中央舉行委員會，由委員投票決定第七、第八選區初選辦法，經由不記名投票，皆是「三七制」勝出。對此，費鴻泰表示，非常感謝，一定會在初選過程務實拜訪每一個人，讓總統當選、立委當選。

「我會選到底！」徐巧芯控費鴻泰出奧步　抗議初選不採全民調

「我會選到底！」徐巧芯控費鴻泰出奧步　抗議初選不採全民調

「費芯內鬥」結果出爐！徐巧芯全民調敗下陣　藍初選納黨員投票

「費芯內鬥」結果出爐！徐巧芯全民調敗下陣　藍初選納黨員投票

呂玉玲批民進黨汙衊馬英九　諷：綠設「認知作戰防範小組」卻造謠

呂玉玲批民進黨汙衊馬英九　諷：綠設「認知作戰防範小組」卻造謠

全國學生舞蹈比賽　台東勇奪5項團體組特優

全國學生舞蹈比賽　台東勇奪5項團體組特優

關鍵字：

馬英九祭祖抗戰國民黨武漢大學櫻花學生交流

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

《PeakTime》他床上私照曝光　「明日花綺羅也在」網崩潰了

資深男星肝癌逝享壽60歲！新劇明天就要播

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面