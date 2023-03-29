5天清明連假避開塞車點　東港警交通疏導措施出爐

▲東港警方規劃清明連假交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

5天的清明連假即將到來，為使返鄉祭祖及前來小琉球的遊客交通順暢，東港警分局縝密規劃交通疏導工作外，更於臺1線、臺17線及東琉碼頭、朝隆路段等機動、彈性實施各項交通疏導管制措施，請用路人配合並留意相關管制措施。

東港警方規劃清明連假交通疏導勤務：

1. 臺1線及臺17線部分:東港警分局派員於南州鄉臺1線勝利路段沿線擺設交通錐，避免車輛任意違規停車，並在場加強交通疏導；另午後起北上車潮將逐漸湧現，臺1線北返車輛，於臺1線左轉勝利路時，可行駛中外兩車道銜接引道至南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，請依現場警察人員指揮「兩車道北上」南州交流道。

另用路人亦可沿臺1線直行2公里由「崁頂交流道」北上進入國道3號，或從臺17線北上林邊交流道，亦可有效避開南州交流道車多路段。

2.東琉碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場，如遊客往返東港-小琉球，或至華僑市場用餐，如停車位已滿，建議可將車輛停放進德大橋北端鹽埔漁港沿線路旁，再步行進德大橋沿線欣賞漁港風光，員警將視交通狀況於中山、朝隆路口實施車流管制。

東港警分局長張世儒表示，這次清明連假，建議外出前可利用「屏東GO好玩APP」查詢道路交通狀況，行車時收聽警察廣播電臺掌握最新資訊，民眾可提早或延後祭祖，避開人（車）潮；另提醒民眾南來北往出遊前，應先檢查車況、避免疲勞駕駛，務必遵守交通規則。