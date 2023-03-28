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兒童節玩起來！連假搭輕軌免費　新北捷運推2款懷舊彈珠汽水

▲▼ 兒童節玩起來！連假出遊搭輕軌免費 。（圖／新北捷運公司提供）

▲新北捷運推兩款懷舊彈珠汽水。（圖／新北捷運公司提供）

記者崔至雲／新北報導

兒童節連假在即，新北捷運公司於兒童節連假推出兒童搭乘輕軌免費活動，還推出輕軌彈珠汽水，只要購買50元的輕軌一日票，不但可當日不限次數搭乘，還可免費兌換價值39元的輕軌彈珠汽水，讓大人小孩都能有個懷舊又好玩的兒童連假。

新北捷運公司指出，自4月1日起至4月5日止，凡6歲以上未滿12歲兒童，凡持雙北市數位學生證或兒童優惠卡可享免費搭乘，外縣市兒童只要出示健保卡或可證明年齡之證件（民國99年以後出生），都可分別於淡海輕軌紅樹林站及淡水漁人碼頭；安坑輕軌的十四張站免費兌換輕軌一日票1張。

▲▼ 兒童節玩起來！連假出遊搭輕軌免費 。（圖／新北捷運公司提供）

▲連假出遊搭輕軌免費。（圖／新北捷運公司提供）

此外，新北捷運公司也提到，購買50元的輕軌一日票，不但可於當日不限次數搭乘輕軌，還可免費兌換輕軌彈珠汽水乙瓶，彈珠汽水共有2款不同的口味及設計，淡海輕軌是檸檬萊姆風味、安坑輕軌為古早味彈珠汽水，兩種口味在不同路線兌換，每日限量200瓶，換完為止，想要收藏的民眾可以趁著連假，暢玩兩條輕軌路線，享受春遊假期。

新北捷運表示，兩條輕軌各有不同景點特色，淡海輕軌除了有幾米主題及輕軌沿線的公司田溪櫻花步道，而最受旅客喜愛的漁人碼頭，不但搭乘輕軌就能輕鬆到海邊，還有「幾米溜溜帽遊樂場」，及搭輕軌就能到達的沙崙沙灘，大人們也可來趟懷舊旅程，重溫河岸沙灘的浪漫回憶；而安坑輕軌則富含自然、人文及生態特色，有二叭子植物園、陽光運動公園及十四張歷史公園等特色景點，搭配周邊的特色美食，小孩及大人都能玩得盡興。

▲▼ 兒童節玩起來！連假出遊搭輕軌免費 。（圖／新北捷運公司提供）

新北捷運公司提醒，連假期間人潮眾多，請民眾遵守現場工作人員引導並依序排隊，旅客可使用多種電子票證，歡迎旅客多加使用，搭乘務必全程戴口罩、保持社交安全距離，全場站禁止飲食，確保旅客搭乘安全。
 

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