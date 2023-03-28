「台南人！不要互相傷害了」　這項數據創新高！上萬家庭心碎

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「台南人！不要互相傷害了」　交通傷亡創新高！上萬家庭心碎

▲▼為維護路口安全及行人路權,交通部與內政部警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」,針對「汽機車不停讓行人」等五大重點項目進行取締,交通安全,行人,路人,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通大執法,行人地獄,禮讓行人。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣交通被外國媒體封為「行人地獄」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台南不僅已經連續2年蟬聯各縣市每10萬人交通事故死傷數之冠，2022年的受傷人數、傷亡比率等，更是皆創下歷史新高。對此，臉書粉絲團「台南式 Tainan Style」緊急發文直呼「台南人拜託！不要互相傷害了！」

「台南式 Tainan Style」在臉書粉絲團發文指出，根據道安資訊查詢網統計數據顯示，2022年台南交通事故死傷人數為 59789人，在事故案件數（44685件）、受傷人數（59477人）都創歷史新高；另外每10萬人交通事故死傷人數（3226）更是繼續穩坐全國第一名。

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「台南式 Tainan Style」在該貼文提到，台南連續26個月交通死傷比率全國第一，依據交通部運輸研究所研究推估，每增加1位車禍死亡民眾，社會成本增加約新臺幣1,600萬元；每增加1位車禍受傷民眾，社會成本增加約100萬元，等同於台南光是2022一年，就額外增加了644億的社會成本。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

「台南式 Tainan Style」感嘆呼籲，「台南人！拜託！不要再互相傷害了，你以為這些只是數字嗎？這些是上萬個受過傷的家庭，以及644億元額外增加的社會成本，我就問，到底什麼時候才要正視交通問題？」

另外，「台南式 Tainan Style」根據數據資料公布台南10大肇事熱點路段，依序為永康區中華路及中正南路口、永康區中華路及溪頂寮大橋路口、北區海安路及和緯路口、北區海安路及中華北路口、北區公園路及和緯路口、北區長榮路及開元路口、永康區中華路及中華二路口、永康區中華路及大橋二街口、永康區永安路及仁愛街口、東區東門路及林森路口。

「台南式 Tainan Style」補充說明，針對十大肇事熱點，其實不一定能反應真實情況，以分區來說，中西區死傷比率最高，但並沒有路口肇事率特別突出，代表整個中西區都很危險。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

貼文曝光後，立刻掀起當地人共鳴「珍惜生命，遠離台南」、「看了覺得很心酸」、「願不再有交通事故讓家人傷心難過了」、「整個中西區都是重新投胎熱點啊」、「受傷聽起來好像還好，但很多傷影響都是一輩子的」、「身為長住台南三十年的人，同時是汽車、機車、自行車、行人，我真的覺得道路的規劃要重新思考，而不是放任駕駛、騎士、行人互相指責與嘲弄彼此」。

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