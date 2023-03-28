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清明掃墓勿燒雜草引火災　祭祖少燒金以功代金功德興

▲台南市環保局啟動空拍機加強巡稽查露天燃燒，2023年至3月共告發53件，建議響應紙錢集中燒或以功代金，維護空氣品質也累積福德。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局啟動空拍機加強巡稽查露天燃燒，2023年至3月共告發53件，建議響應紙錢集中燒或以功代金，維護空氣品質也累積福德。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部地區久旱無雨，台南市環保局在秋冬空品不良啟動空拍機加強巡稽查露天燃燒，2023年至3月共告發53件，露天燃燒陳情數也較去年同期增加14%，清明節將屆，環保局呼籲市民掃墓勿焚燒雜草，一旦查獲將依空污法告發，焚化紙錢後確實撲滅灰燼，建議響應紙錢集中燒或以功代金，維護空氣品質也累積福德。

▲台南市環保局啟動空拍機加強巡稽查露天燃燒，2023年至3月共告發53件，建議響應紙錢集中燒或以功代金，維護空氣品質也累積福德。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲致力推廣紙錢減量「以功代金」，責請環保局、民政局積極宣導推動，並要求市府團隊以身作則，祭祀團拜活動不燒紙錢，一律響應以功代金。此外，更廣邀社福團體共同加入推廣行列，去年、今年各增加一家，藉此提升宣導推廣能量及對象，透過市府及民間團體合作，共同讓以功代金理念於府城扎根，在2022年疫情下推動以功代金共約315萬元，實屬不易，亦可顯示台南市民配合環保減污行動不落人後。

▲台南市環保局啟動空拍機加強巡稽查露天燃燒，2023年至3月共告發53件，建議響應紙錢集中燒或以功代金，維護空氣品質也累積福德。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局統計，2023年3共告發53件露天燃燒，農作廢棄物、雜草、廢樹枝或樹葉不在少數，金額約54萬元。環保局清明掃墓期間，會以無人空拍機輔人力巡查迄今已飛64趟，一旦查獲露天燃燒行為將依空污法開罰，金額1千2百元至10萬元。

▲台南市環保局啟動空拍機加強巡稽查露天燃燒，2023年至3月共告發53件，建議響應紙錢集中燒或以功代金，維護空氣品質也累積福德。（圖／記者林悅翻攝，下同）

清明期間各納骨塔都會封爐，紙錢由「台南天府保全運鈔車」集中載運至「淨圓滿」紙錢專爐燒化。為避免香腳餘燼在載運過程復燃發生危險，環保局提醒鄉親，祭拜時請不要在紙錢上插香，香支祭拜後請插在各祭祀桌的小香爐或插香器上。交付紙錢前，請先自主將塑膠袋及雜物移除，讓集運工作能更安全順利進行。

▲台南市環保局啟動空拍機加強巡稽查露天燃燒，2023年至3月共告發53件，建議響應紙錢集中燒或以功代金，維護空氣品質也累積福德。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長許仁澤表示，清明期間台南市26處公私立納骨塔，社福團體將設「以功代金」攤位，民眾前往祭祀民眾只要簡單準備祭品，至納骨塔社福攤位響應以功代金，現場立即取得功德狀，再以誠心敬意祭拜，先人樂見保佑不減。未在納骨塔祭祖的民眾也可就近到4大超商響應。

▲台南市環保局啟動空拍機加強巡稽查露天燃燒，2023年至3月共告發53件，建議響應紙錢集中燒或以功代金，維護空氣品質也累積福德。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新冠疫情相關防疫制近來逐一解除，預期將有大批外地遊子返鄉祭祖，環保局邀請作伙來參與環保祭祖，響應以功代金、減燒紙錢減燒香，助弱勢、積功德，取代燒紙錢，減少空氣污染。

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