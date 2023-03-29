清明防公墓野草火警　南消一大隊由金紙店開始宣導

▲南消第一大隊特別結合轄區各金紙店，請店家於民眾購買金紙時分送宣導單，並協助宣導「四不二記得」的口訣，加深民眾的防火觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節民眾多會安排祭祀祖先，燒金紙、整理墓地，希望讓祖先們在另一個世界也能過好生活。但點火引燃金紙，燒除雜草廢棄物，一不小心就會引起山林火警，除了讓消防人員為此疲於奔命，大量的水源用於撲滅野火更加劇了台南缺水的問題，另火警造成的空氣汙染更危害了市民的身體健康。

清明節前夕，消防隊不斷的在各地區公墓進行清明祭祖時「四不二記得」的宣導，就是掃墓時「不任意燒雜草」、「不隨意丟菸蒂」、「不讓冥紙飛揚」、「不放爆竹煙火」，以及「記得撲滅灰燼」、「記得隨手收垃圾」。

為讓有習慣燒金紙的民眾能熟知祭祀防火措施，南消第一大隊特別結合轄區各金紙店，請店家於民眾購買金紙時分送宣導單，並協助宣導「四不二記得」的口訣，加深民眾的防火觀念，共同努力減少墓地山林火警發生，維護美好的山林環境及生命財產安全。

消防局長李明峯表示，今年春季適逢雨季延後氣候乾燥溫暖，易使山林田野環境因少許火星就引發火災，民眾前往公墓區域祭祖導致雜草火災頻傳，消防局積極宣導市民清明防火觀念，以期能有效減少墓地雜草火災的發生頻率。

第一大隊長陳博文呼籲市民朋友，掃墓除草後隨手打包帶走，不就地燃燒，支持｢以功代金｣減少燒紙錢，若燒金紙記得撲滅餘燼，「清明掃墓不燒墓，別讓先人處於水深火熱之中」。