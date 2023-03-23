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超商買飲料意外中獎！最大獎賺6.6萬　一堆人哀嚎：喝完就丟了

▲▼超商買飲料抽大獎！她開封中6.6萬現金　網哀號：沒看就丟了。（圖／翻攝7-11全家各超商新品資訊共享）

▲網友喝飲料中LINE POINTS 500點。（圖／翻攝7-11全家各超商新品資訊共享）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「媽！我中獎啦！」有網友表示，她日前去超商幫同事買飲料，沒想到打開新鮮屋的瓶口，竟意外發現抽中LINE POINTS 500點，讓許多網友驚覺「純喫茶」竟有辦活動，感嘆早就將不少飲料盒丟掉。

有網友在臉書社團「7-11全家各超商新品資訊共享」發文表示，她日前午休時幫同事買飲料回辦公室，順手拿了純喫茶的綠茶來喝，打開瓶口才發現自己中了LINE POINTS 500點，「雖然不是甚麼大獎但還是蠻讓人開心的，比起之前買那400塊丟到水裡的威力彩，還不如買這一瓶25塊的飲料還比較有投資報酬」。

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網友看完紛紛留言，「竟然有這樣的活動！！我都是插孔喝，從沒去開過」、「啥~喝完直接丟耶，完全不知道可以抽獎」、「我每天都喝2～3瓶，居然都不知道」、「丟了好幾瓶了QQ」、「已經丟了3瓶」、「居然有獎，都丟了」。

▲▼超商買飲料抽大獎！她開封中6.6萬現金　網哀號：沒看就丟了。（圖／翻攝純喫茶臉書）

▲屏東一名潘姓女子抽中6萬666元現金。（圖／翻攝純喫茶臉書）

據純喫茶臉書活動頁面顯示，此活動8日開始到4月4日截止，只要購買飲料並開封就能知道是否中獎，獎項包括6萬6666元、LINE POINTS 500點、LINE POINTS 150點等共5000個，且購買的發票還可以上網登記二次抽獎。

此外，純喫茶表示，目前6萬6666元現金的頭獎已被屏東的潘小姐抽走，「讓我們恭喜天選之人，喝純喫茶抱走開盒大獎，沒中獎的也別走開，還有多項好禮，以及登錄發票抽都還沒抽出幸運兒哦」。

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