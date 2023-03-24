義大利麵包裝有玄機！他看出「隱藏規律」遠程選口味　眾人笑翻

▲超商微波食品相當受歡迎。（圖／本報資料照）

網搜小組／閔文昱報導

超商販售的微波食品相當多樣，便當、燉飯、炒米粉都有賣，其中義大利麵的口味更是相當多元，是民眾快速又方便的選擇。對此，一名網友觀察出，超商義大利麵不同的包裝、顏色也分別代表了不同含意，「遠遠看就大概知道剩什麼口味」。貼文一出，讓不少網友笑稱「奇怪的知識增加了」。

一名網友在Dcard發文表示，他近日和室友去小七挑選晚餐，發現同樣是義大利麵，卻有多種不同的包裝，讓他不禁好奇「全部用同一種不是比較方便，也比較省成本嗎？」回去後查了相關資訊，意外發現一套大概的原因跟規律，「目前正確率滿高的給大家參考。」

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▲原PO分享超商義大利麵包裝的隱藏規律。（圖／翻攝自Dcard）

原PO分享，若義大利麵是圓形黑盤包裝，就代表該款是主打新品、聯名商品；圓形粉盤是以生義大利麵款為主，大多生義大利麵系列都是用粉色圓盤；至於長形白色包裝則是固定會出現的基本口味，像是義大利肉醬、青醬、白醬、蒜香都是用這類包裝，「下次遠遠看就大概知道剩什麼口味了。」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「下次來研究一下素食的包裝 」、「好像有點無用，又有點有用的知識」、「奇怪的知識增加了」、「好好笑真的長知識，以前都沒有注意過」、「我知道透明盒都是冷盤的，涼麵、沙拉、冷麵」、「現在學會了」。