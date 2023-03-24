女騎腳踏車拿飲料「還滑手機」　紅燈照騎慘被擊落...影片曝

記者林悅／台南報導

網路社群瘋傳一段影片，一名腳踏車女騎士，行經台南市東區裕學路上，竟一手拿飲料、一手滑手機，見前方路口就紅燈也當作沒看見，竟然直接闖過去，卻慘遭橫向騎士側面撞擊倒地，手機、飲料都噴飛，台南市警一分局表示，本案未接獲報案，但該名女子已違反道交條例，可罰新台幣300元以上1200元以下罰鍰。

▲台南一名女子騎腳踏車，一手拿飲料，一手滑手機，還闖紅燈，結果被遭橫向機車撞倒。（圖／翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，下同）

台南市警一分局府東所指出，一分局未接獲該起交通事故報案紀錄，檢視影片中自行車騎士使用手機及闖紅燈部分，已分別違反道路交通管理處罰條例第73條1項6款及第74條1項1款，可處新台幣300元以上1200元以下罰鍰。一分局呼籲民眾騎乘慢車，應遵循號誌行駛，且勿於行駛間使用手機等資訊設備，確保用路安全。

據了解，「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，有網友PO出一段行車紀錄器影片，拍攝地點位於台南市東區裕學路上，影片中有1名騎著腳踏車的女子，左手拿著飲料杯，右手滑著手機，對於前方路口亮起紅燈，所有車輛都停等紅燈，但這名女子卻無視紅燈，直接騎車闖過去，隨後即被橫向車道的機車騎士從側邊撞上，整個人跌落地上，飲料、手機也噴飛，幸好人還能自己爬起來。