3歲娃跟母外出購物好奇走失　屏東暖警出奇招...助他找到媽

▲屏東警分局崇蘭派出所副所長許瑞峰及警員葉峵民助男童找到媽媽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名3歲多男童跟媽媽外出買東西走失，屏東警分局員警執行巡邏勤務發現，上前關心，問不出所以然來，載上巡邏車沿尋找，1名女子看到巡邏車，慌張上前詢問，員警帶下男童，讓她頓時鬆了一口氣，對員警頻頻道謝。

屏東警分局崇蘭派出所副所長許瑞峰及警員葉峵民，日前執行巡邏勤務時，發現有名年紀大約3、4歲的男童獨自在超商旁遊蕩，又未在附近發現家長，於是上前關心男童，只見男孩語焉不詳且一臉驚慌失措，員警見狀立即輕聲安撫，並開巡邏車載著男童沿著超商周邊巷道尋找家長。

這時一名阮姓女子(約40歲)面帶愁容、心急如焚地在馬路上不停東張西望，看見員警巡邏車後，立即飛奔過來，向員警詢問是否曾看到一名身穿黑色上衣、牛仔褲及藍色鞋子的男孩。

許、葉2員立即將男童帶下巡邏車，終於母子相認。原來男童跟著媽媽出門買東西，趁媽媽不注意的時候跑去其他地方玩，結果回頭找不到媽媽，幸好員警機敏地發現單獨一人的男童，讓她能迅速平安母到媽媽身邊。

分局長蔡培元肯定許、葉兩員積極為民服務精神，值得同仁學習；並呼籲民眾，若發現可疑之人事物，請立即撥打110電話報案，由警察協助處理。