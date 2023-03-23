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快去打卡！法國YTR開箱「18間7-11主題門市」　1飲品僅4門市販售

▲▼ 。（圖／翻攝自Ku`s dream酷的夢 YT）

▲「酷」開箱18間7-11主題門市。（圖／翻攝自Ku`s dream酷的夢 YT）

記者施怡妏／綜合報導

超商找來芋頭狂熱YouTuber「Ku's dream酷的夢」合作，推出獨家5款芋頭甜點及冰，日前他拍影片，開箱18間特色主題的7-11門市，包括星宇航空門市、名偵探柯南門市、瑪莎拉蒂門市等，透過開箱門市的方式，分享與超商合作的芋頭食品。

影片開頭就提到，通常來台灣的外國人，都會注意到台灣有很多營業24小時的超商，因法國的超商很早就打烊了，假日甚至不會營業，但是在台灣不只到處都有24小時的超商，有一些門市還會有特別的主題。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Ku`s dream酷的夢 YT）

▲林口七龍珠門市。（圖／翻攝自Ku`s dream酷的夢 YT）

「Ku's dream酷的夢」分別依序去了可樂主題、Disney Mickey、星宇航空、海尼根、卡娜赫拉、瑪莎拉蒂、貓貓蟲咖波、名偵探柯南、鬼滅之刃、角落生物、OPEN小將、樂事、七龍珠、海賊王、LINE、Hello Kitty、寶可夢、Snoppy，共18間門市，他也透露為何是18間，「因為7+11=18」。

每間主題門市都會擺放周邊商品，也會有特別花樣的咖啡紙杯，甚至還會有限定商品，像是飲品「花見莓好咖啡鮮奶霜」，全台灣只有四間7-11才有，內用會給透明的內用杯，飲品的漸層美一目了然，上方還有乾燥花裝飾。

▲▼ 。（圖／翻攝自Ku`s dream酷的夢 YT）

▲可在7-11門市印製客製化T恤。（圖／翻攝自Ku`s dream酷的夢 YT）

OPEN醬主題門市，則提供印製專屬T恤的服務，選擇喜愛的圖案後，可以寫上想寫的字，當場直接印製，當天就可以拿到衣服。另外，位於林口的七龍珠主題門市，店內就擺放七龍珠遊戲機，「只有這間店才有」。

影片曝光後，掀起許多網友討論，「超厲害，跑那麼多間7-11」、「覺得酷的業配是所有網紅裡拍得最棒的，最有自己原來的風格又不刻意」、「動畫好用心，法國人監製的甜點肯定可以的吧」、「感謝酷讓我知道台灣有這麼多主題7-11」、「太佩服酷了啦！開箱一堆連台灣人都不知道的商店」。

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關鍵字：

Ku’s dream酷的夢7-11超商主題門市

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