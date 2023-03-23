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快訊／宏都拉斯索求近25億美元　吳釗燮：蔡英文未訪宏國因素之一

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

宏都拉斯與我國邦交情誼生變，傳宏國外交部長雷依納（Eduardo Reina）本月13日寫信給外交部長吳釗燮，索求24.4億美元（約743.71億新台幣）。對此，吳釗燮今（23日）答詢時，坦言這是總統蔡英文這次出訪未安排宏國的因素之一。另對於宏國恐斷交的時間點與蔡英文出訪時間有巧合，吳釗燮說，看起來時間點並非巧合，而是經過精心的安排。

吳釗燮23日上午到立法院外交國防委員會進行業務報告並備質詢。會前媒體詢問宏都拉斯是否跟台灣索取近25億美元？吳釗燮表示，「有關宏都拉斯的狀況，我想那個情況並不是很好」，對方有跟我方提出高價索求，由於我方不跟中方進行金錢外交競爭，所以現在進入非常辛苦的階段，但現在我駐宏都拉斯所有管處同仁，都在努力當中，會努力到最後一刻。

吳釗燮也表示，中國在國際社會上不斷打壓我方，在這情況下，國人要更奮發，「我們走出去，或者是說歡迎其他國家進來，或者在國際社會開拓更多的空間，這個是我們應該要走的方向」。

由於媒體報導宏都拉斯13日寫信向台灣索求近25億美元，國民黨立委陳以信質詢時，提及吳釗燮21日在立法院接受他質詢時，表示這次蔡英文沒去宏都拉斯的原因是因為時間限制，不是宏國大開獅口。吳釗燮坦言，這次沒有安排去宏都拉斯是有眾多原因，「這個是其中一個」。

陳以信再問，沒有空去，現在為什麼變成大開金口不敢去？吳釗燮說，這是其中一個因素，他並沒有要對國會說謊的意思。

民進黨立委劉世芳質詢時，針對我國與宏都拉斯邦誼生變、蔡英文出訪，是否時間點是故意處理成這樣？包括前總統馬英九要去中國是一樣的？吳釗燮指出，馬英九不是他的業管範圍，但有關宏都拉斯狀況，看起來時間點並非巧合，而是經過精心的安排。

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