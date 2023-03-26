宏都拉斯斷交故意給蔡英文出訪難看？　吳釗燮：強烈懷疑

記者呂晏慈／台北報導

原友邦宏都拉斯26日上午發布正式聲明，宣布與台灣斷交；外交部長吳釗燮稍早親自舉行記者會，宣布與宏都拉斯斷交，痛批宏國恣意需索，曾提出總金額高達24.5億美金（約新台幣743.21億元）援款。由於適逢總統蔡英文訪問中南美友邦前，外界關注此舉是否故意給蔡英文難看？吳釗燮說，他強烈懷疑，看起來有關聯，中國藉此來刻意而為。

吳釗燮今天上午在記者會證實說，去年宏都拉斯提出3項要求：第一，協助蓋一座4500萬美金的醫院；第二，希望蓋一座3億美元的水壩；第三，希望我國吃掉宏都拉斯20億美金的債務。他說，今年3月13日，我駐宏都拉斯大使館突然接到另一封信，該封信函由宏都拉斯外交部長寫信給自己，信裡面提到的金額有所調整：第一，蓋醫院提高到9000萬美金；第二，蓋水壩價格提高到3.5億美金；第三，也希望我國吃掉20億美金的國債，加起來高達24.5億美金。

吳釗燮表示，外交部提醒國際社會，中國慣以華而不實承諾誘我邦交國轉向，然遂行外交目的後則多未履行承諾，甚至反使部份受援國陷入債務泥沼，呼籲世界各國認清中國「說一套、做一套」的援外本質。

▲外交部長吳釗燮今天宣布與宏都拉斯斷交。（圖／記者黃國霖攝）

對此，有外媒記者關注，宏都拉斯宣布與台灣斷交的時間點，是否是針對蔡英文出訪？吳釗燮當即回應，他沒有任何證據顯示，但他強烈懷疑，中國常常利用這種機會奪取邦交關係，既然蔡英文出訪友邦是公開行程，更顯得有關聯。

吳釗燮說，他私下知道中國與宏都拉斯談判一直沒有進入最後階段，所以自己的懷疑與媒體記者的懷疑相同，看起來有關聯，中國是如此來刻意而為。