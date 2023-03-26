吳釗燮：宏都拉斯曾索743.21億元援款　「有點像是賄賂」

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮26日上午舉行記者會，宣布與宏都拉斯斷交；吳釗燮會中證實，宏都拉斯曾兩度提出蓋醫院、興建水壩、希望我國吃掉20億美金國債的要求，總金額高達24.5億美金（約新台幣743.21億元），直接給錢的方式有點像是賄賂，「如果要求我們給錢，而不是實際上執行合作計畫的話，這不應該是我們做的事情」。

▲外交部長吳釗燮宣布與宏都拉斯斷交。（圖／記者黃國霖攝）

媒體會中關切，吳釗燮提出宏都拉斯曾向我國提出高價索求，其詳細金額是多少？吳釗燮嘆了一口氣說，有關於這方面是有白紙黑字的，不管宏都拉斯方面怎麼說明，這是不會有任何錯誤的。

吳釗燮證實說，去年宏都拉斯提出3項要求：第一，協助蓋一座4500萬美金的醫院；第二，希望蓋一座3億美元的水壩；第三，希望我國吃掉宏都拉斯20億美金的債務。他說，今年3月13日，我駐宏都拉斯大使館突然接到另一封信，該封信函由宏都拉斯外交部長寫信給自己，信裡面提到的金額有所調整：第一，蓋醫院提高到9000萬美金；第二，蓋水壩價格提高到3.5億美金；第三，也希望我國吃掉20億美金的國債，加起來高達24.5億美金。

吳釗燮表示，但是我國協助其他國家的作法，都是以計劃為導向，譬如若希望蓋醫院，我國會承諾幫忙蓋醫院，後續裡面的器材、相關的營運會協助他們，但不是說「給你9000萬（美金）蓋醫院」，因為直接給錢的方式，就有點像是賄賂。

吳釗燮說明，宏都拉斯兩度提出要蓋醫院，卻有兩個截然不同的價格，這種方式，感覺上，他們是要錢，而不是要醫院，「我想，接下來總統（蔡英文）就要到瓜地馬拉去訪問，在瓜地馬拉我們也幫他們蓋了一家醫院，這家醫院蓋得非常的好，瓜國政府尤其是他們總統都非常的感謝」，這個就是我國援外的方式。