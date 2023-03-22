桃園局處報告被指「複製貼上」抄前朝　議員舉「中壢市」這樣說

▲桃園市局處工作報告「複製貼上」照抄前朝！無黨籍市議員謝美英指出：不是第一次。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政22日於市議會定期大會，首次施政報告，被綠營議員質疑市府局處工作報告「複製貼上」照抄前朝，官員答詢時拍桌，火藥味十足。無黨籍市議員謝美英表示，持平而言，局處工作報告「複製貼上」不是第一次了，畢竟是花費公帑，不論誰執政，議員提問，市府官員該修正就修正，才是全民之福。

謝美英說，今天是張市長的第一次施政報告，她在質詢前甫拿到住宅處針對精忠國宅修繕的初步估價表，金額高達上千萬。但是，住宅處提供的資料是「中壢市」精忠市民活動中心工程預算，她不禁搖頭要問：我們市府公務人員知不知道桃園升格幾年了？

謝美英認為，見微知著，從小地方即可以知道做事的態度，這不是錯字而已，而是連市府人員都沒有感受到桃園已經升格？或者是，提供資料給議員，出手之前也不必檢查自己寫了什麼？

她語重心長提醒張市長：贏得選舉是責任的開始，市府團隊上緊發條了嗎？針對精忠社區這麼重要的國宅未來發展，她要求市長承諾解決老人老宅困境，為國宅住戶盡一份力。

行政院在100年12月30日公布「住宅法」，隔年施行。並於104年1月7日廢止「國民住宅條例」。謝美英說，新法規實行迄今，國宅管理維護沒有更好，有些個案，反而產生相當大的困擾，政府應該積極面對、協助民眾。以中壢區精忠社區為例，目前的產權屬於住宅發展處，但維修管理卻成了三不管地帶。住宅處委區公所維管，卻未編列維管預算，造成老舊國宅修漏不成，暗藏危機。社區也有使用上及管理上的困擾。

今年2月，謝美英邀集住宅發展處、中壢區公所、莊敬里劉邦茂里長、精忠社區管委會一同到場會勘，針對精忠社區公共空間維修問題逐項討論。會勘決議，請住宅發展處依現場狀況，提出修繕項目及需求、預估經費，未來並制定、公布使用管理辦法。謝美英說，社宅興起，國宅老舊，兩者都有相同的維護管理問題，美英希望不論是哪一黨執政，好的政策都應該延續。做一半，或說了未做，都是全民埋單，不可取！