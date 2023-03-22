張善政施政報告綠營批照抄　官員疑罵「幹」！議員：質詢完遭恐嚇

▲余信憲：張善政施政報告內容，多個局處單位內容和鄭文燦時期的報告雷同。(圖／擷取自市議會錄影)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政22日於市議會第三屆定期大會，進行首次施政報告，民進黨市議員余信憲質詢中表示，他認真研讀張善政市府的報告內容，有多個局處單位內容和鄭文燦時期的報告雷同。余信憲呼籲張市府要專心市政，不要「尸位素餐、愧對人民」！豈料，備詢的法務局長賴彌鼎不滿拍桌，疑說「幹！我不接受」，當場引發藍綠火爆對立場面。

▲張善政(右一)強硬表示，余信憲指控市府「尸位素餐、愧對人民」並非事實。(圖／擷取自市議會錄影)

施政報告結束後不久，余信憲於臉書PO文表示，「剛質詢完張善政政府後，辦公室立刻接到恐嚇電話。對方嗆說「要帶人來包圍我的辦公室」，沒想到台灣居然會發生這種事情，他感到非常的害怕，待會15:00 就會到桃園分局去報案！」引發網友熱議。

▲邱奕勝議長忙緩頰。(圖／擷取自市議會錄影)

去年1126大選再度贏回藍天的國民黨桃園市長張善政，上任以來，今天第一次到議會接受備詢，民進黨議員余信憲質詢張善政表示，他認真研讀張善政政府送來的工作報告，沒想到有多個局處單位所寫的內容，都和2年前鄭文燦時期的工作報告雷同。尤其是，從工務局、警察局、交通局再到法務局等10幾個局處，不僅字句一樣，甚至結論也雷同。

▲余信憲臉書發文遭恐嚇要報案。(圖／擷取自余信憲臉書)

對於張善政市長施政報告「複製貼上」的行為，余諷宛如抄襲並批張善政團隊上任不到100天，竟是「尸位素餐、愧對人民」。法務局長賴彌鼎不滿拍桌，疑說了「幹！我不接受」，被民進黨議員林志強當場聽到，提出程序發言，要求張善政團隊要為侮辱市議員公開道歉，現場吵成一團，主持會議的議長邱奕勝忙緩頰。

張善政表示，市府施政是有延續性，報告內容難免會有部分相同，對於法務局長賴彌鼎的言行，他表示道歉，但他也強硬表示，余信憲市議員和民進黨團指控市府「尸位素餐、愧對人民」並非事實，且侮辱到所有桃園市政府的公務員，他要求民進黨議員也應道歉。

不過，賴彌鼎強調他沒有說髒話，是議員不實指控，他也不接受「尸位素餐、愧對人民」的批評，並強調報告至少有三分之二不同，並非百分之百「複製、貼上」，最後議會裁定局長賴彌鼎必須立即離開議事廳，議長邱奕勝裁示事後調閱影音畫面查明真相。