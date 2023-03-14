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高金素梅「疑美論」惹怒陳建仁　質詢官員簡報用「簡體字」

▲▼高金素梅在國會質詢，使用「簡體字」的簡報。（圖／立法院直播）

▲高金素梅在國會質詢，使用「簡體字」的簡報。（圖／立法院直播）

記者陶本和／台北報導

無黨籍立委高金素梅14日在立法院總質詢時，質疑美國學人計畫是要操作台灣政府，讓行政院長陳建仁罕見動怒回嗆。針對高金素梅的質詢，民進黨立委許智傑認為，跟中共唱雙簧鼓吹疑美的言論相當不當；此外，有眼尖的國會人士發現，高金素梅登在國會大螢幕的質詢簡報還用「簡體字」。

高金素梅14日於立法院會總質詢時質疑美國學人計畫是要操作台灣政府、要官員挺直腰桿，此語引發行政院長陳建仁罕見動怒回嗆，「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論。」

高金素梅繼續提出憂慮指，美日曾有「曼斯菲爾德學人計畫」，讓美國聯邦官員登堂入室、全面掌控日本，美國也曾推動「烏克蘭學人計畫」，派官員、軍官到烏克蘭去，8年之後俄烏戰爭爆發，導致烏克蘭陷入戰爭泥淖當中。

高金素梅說，這段時間看起來，包括進口萊豬、搬走台積電、延長兵役、推銷軍火，甚至鼓吹戰爭，台灣老百姓被美國惹得雞犬不寧，推動「台灣學人計畫」是嫌控制台灣政府還不夠，還要派人來監督嗎？政府除了對美國言聽計從之外，難道沒有一點骨氣嗎？她話鋒一轉又說，為了創造兩岸和平，應該不間斷的（向中國大陸）釋出善意才行。

對此，陳建仁罕見動怒，他回應，台灣現在最大的威脅是中國，文攻武嚇永遠沒有停止，多次來進犯台灣，難道高金素梅要束手無策、做投降者嗎？「誰把飛彈對向台灣？戰爭的發起者是誰？」、「妳（高金素梅）講了半天，也不過就是疑美論的想法而已！」

針對高金素梅的質詢，讓民進黨立委相當不滿，許智傑表示，這種跟中共唱雙簧鼓吹疑美論相當不洽當，台灣跟美國都是民主國家，在尊重互惠的原則下交朋友，跟中共一帶一路假援助真借貸割地的做法不同。

此外，有眼尖的國會人士在議場內發現，高金素梅在質詢時，登在國會大螢幕上的簡報內容，竟然還有「簡體字」。該人士表示，本來還以為是自己看錯，但利用國會直播系統回看查證，發現高金素梅真的用了「簡體字」的簡報；他說，在中華民國的國會質詢行政院長，拿簡體字的簡報，是不是哪裡搞錯了？中國兩會才剛結束，難道她跑錯場？

▼無黨籍立委高金素梅。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢 人事長蘇俊榮 外交部次長田中光 國防部長邱國正 立委高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：

高金素梅陳建仁簡體字無黨籍行政院長疑美論

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