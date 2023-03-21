桃園市議會第三屆首次定期大會21日開幕　邱奕勝籲市府加速重大建設

▲桃園市議會第三屆首次定期大會21日開幕。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會第三屆首次定期大會21日開幕，議長邱奕勝表示，本屆63位市議員除了有問政歷練豐富的議員，另有將近3分之1的新科議員，不乏年輕一輩的優秀人才，期許新議會、新氣象，大家都能秉持理性問政原則，為市民提供優質服務。

邱議長也肯定，張善政市長所帶領的新市府團隊，在府會合作下，迅速兌現老人三節禮金加碼、5歲幼兒免學費及國中小免費營養午餐的政見。強調新市府團隊須有新的思維，施政首重讓市民有感，像代理教師全年聘期、擴大肺癌篩檢等政策就是很好的範例。

其餘如交通、觀光、農業、教育、社會住宅等政見的兌現，都需要通盤規劃及永續財源的支持，議會將本著為民喉舌之責，監督市府、提出建議，確保各項政策符合民眾需求。另外，歷經3年疫情肆虐，現國內外終於進入解封、開放的階段，議長特別提醒市政府須對商家給予持續的關注與輔導，而因國際原物料上漲，間接影響民生物資價格也不斷攀升，市府也須提出積極的作為，將對商家及民眾的衝擊降到最低。

桃園航空城計畫是帶動我國產業轉型，提升國家競爭力的跨時代建設，今年優先產專區即將配地，市府應積極投入招商；而桃園鐵路地下化、捷運綠線是攸關桃園發展的交通建設，市民殷切盼望多年。邱議長要求市府團隊務必確實掌握重大工程進度、加速建設，不因執政團隊更換而中斷，持續緊盯各項重大建設工程進度及品質，兌現對市民承諾。