快訊／主動辭職也沒用！1票500涉賄選　南投3連霸議員遭重判

▲南投縣第1選區縣議員當選人曾振炎涉賄，遭南投地院重判2年6月徒刑。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

於111年9合1地方公職大選達成「三連霸」的南投縣議員曾振炎，因涉嫌以1票500元賄選，遭南投地檢署檢察官提起選舉無效之訴，即使在農曆新年前主動宣布辭職，南投地方法院合議庭今天上午仍做出判決，依違反《公職人員選舉罷免法》重判曾振炎2年6月徒刑、褫奪公權5年，全案可上訴。

判決書指出，曾振炎為南投縣第20屆縣議員選舉第1選舉區之候選人（已當選），於去年10月下旬某日，交給許姓友人5萬元賄款，許姓友人再透過劉、林姓2民眾以每票500元之對價，為曾振炎行賄8戶選民；曾振炎也於去年10月下旬某日，自行以每票500元之對價，向吳姓選民及其吳姓同住家人買票。

▲南投地方法院今天首度對涉賄遭訴的候選人做出判決。（圖／資料照片）

判決書說明，曾振炎於偵查中自白坦承全部犯行，符合《公職人員選舉罷免法》第99條第5項前段減刑條件，但審酌曾振炎身為議員，卻以行賄方式圖謀勝選，嚴重妨害選舉投票之公正、公平與純潔，並危害國家發展及民主政治之健全，且本身主導本案，所為賄選層級已達縣議員層級、影響層面較廣，再審酌其智識程度、家庭經濟狀況、素行，判處有期徒刑2年6月，褫奪公權5年，並宣告沒收本案賄款。