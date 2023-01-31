　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／主動辭職也沒用！1票500涉賄選　南投3連霸議員遭重判

▲南投縣第1選區縣議員當選人曾振炎涉賄，遭南投地院重判2年6月徒刑。（圖／資料照片）

▲南投縣第1選區縣議員當選人曾振炎涉賄，遭南投地院重判2年6月徒刑。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

於111年9合1地方公職大選達成「三連霸」的南投縣議員曾振炎，因涉嫌以1票500元賄選，遭南投地檢署檢察官提起選舉無效之訴，即使在農曆新年前主動宣布辭職，南投地方法院合議庭今天上午仍做出判決，依違反《公職人員選舉罷免法》重判曾振炎2年6月徒刑、褫奪公權5年，全案可上訴。

判決書指出，曾振炎為南投縣第20屆縣議員選舉第1選舉區之候選人（已當選），於去年10月下旬某日，交給許姓友人5萬元賄款，許姓友人再透過劉、林姓2民眾以每票500元之對價，為曾振炎行賄8戶選民；曾振炎也於去年10月下旬某日，自行以每票500元之對價，向吳姓選民及其吳姓同住家人買票。

▲南投地方法院今天首度對涉賄遭訴的候選人做出判決。（圖／資料照片）

▲南投地方法院今天首度對涉賄遭訴的候選人做出判決。（圖／資料照片）

判決書說明，曾振炎於偵查中自白坦承全部犯行，符合《公職人員選舉罷免法》第99條第5項前段減刑條件，但審酌曾振炎身為議員，卻以行賄方式圖謀勝選，嚴重妨害選舉投票之公正、公平與純潔，並危害國家發展及民主政治之健全，且本身主導本案，所為賄選層級已達縣議員層級、影響層面較廣，再審酌其智識程度、家庭經濟狀況、素行，判處有期徒刑2年6月，褫奪公權5年，並宣告沒收本案賄款。

ET快訊
奪命畫面曝！酒駕BMW「快到剩殘影」　女過馬路遭撞飛慘死
快訊／陳建仁拜會立院　普發6000「最快4月發」
快訊／連兩天翻倍！本土+32023　另增32死
補教名師跳海！吸金上億　投資股票慘賠
知名導演慘了！伸進洞洞裝摸「胸前那個點」2秒　法官認證性騷
快訊／房間放鞭炮起火　男嚴重燒傷失去心跳　
跟進台積電！新竹市府宣布：3／1起擴大彈性上下班時間
3大行業慘！　加班沒錢、沒補休比率高
男酒駕未婚妻噴飛　腹中胎兒被撞出體外
獨／500萬賓士GLE 53停「白格子」　細看尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

奪命畫面曝！男酒駕BMW「快到剩殘影」　女過馬路遭撞飛慘死

「擲筊送機車」開佛堂騙投資吸金上億　跳海博同情沒用...名師慘了

快訊／疑房間放鞭炮！台東民宅起火　1男嚴重燒傷失去心跳　

知名導演慘了！伸進洞洞裝摸「胸前那個點」2秒　法官認證性騷

出事了！台中男騎車衝月子中心顧妻兒　撞休旅車大腿骨折送醫

快訊／主動辭職也沒用！1票500涉賄選　南投3連霸議員遭重判

獨／高級三寶！500萬賓士GLE 53停主幹道「白格子」　細看尷尬了

寫分手信向獄中老公自爆下海　苦情妻淚訴為養孩：任由男人玩弄

誆「訓練性行為」可領300萬　惡男扮姊姊坑15歲少女失身下場出爐

第二春老婆落跑4年！他要求前妻3子女扶養　1原因輸了

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

奪命畫面曝！男酒駕BMW「快到剩殘影」　女過馬路遭撞飛慘死

「擲筊送機車」開佛堂騙投資吸金上億　跳海博同情沒用...名師慘了

快訊／疑房間放鞭炮！台東民宅起火　1男嚴重燒傷失去心跳　

知名導演慘了！伸進洞洞裝摸「胸前那個點」2秒　法官認證性騷

出事了！台中男騎車衝月子中心顧妻兒　撞休旅車大腿骨折送醫

快訊／主動辭職也沒用！1票500涉賄選　南投3連霸議員遭重判

獨／高級三寶！500萬賓士GLE 53停主幹道「白格子」　細看尷尬了

寫分手信向獄中老公自爆下海　苦情妻淚訴為養孩：任由男人玩弄

誆「訓練性行為」可領300萬　惡男扮姊姊坑15歲少女失身下場出爐

第二春老婆落跑4年！他要求前妻3子女扶養　1原因輸了

前進總冠軍！樂天桃園棒球隊嘉義春訓　翁章梁打氣

土耳其近期可能發生恐怖攻擊！　外交部警告：已先通知當地僑民

快訊／陳建仁陷借調、抄襲爭議！回應全丟給發言人　

2樂團主唱合體魔性唱跳！　他接邀約傻眼：以為氣質很仙

環狀線交接不到位！綠轟新北做表面　捷運局：雙北會共同營運

影響我的生活留下買路財！　三亞景區村民攔遊客「一輛車收45元」

烏克蘭宣布禁止高官出境　女議員痛批：民粹主義的決定

踢爆史哲也有抄襲爭議！　國民黨：民進黨是越抄權力越大？

戴培峰月薪有望達20萬　和福來喜下戰帖拚金手套

快訊／陳建仁拜會立院　沙盤推演普發6000「最快4月發」

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

社會熱門新聞

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

苗栗女搖搖晃晃墜排水溝亡　詭異畫面曝光

即／BMW違停高雄知名百貨旁　開門驚見男子陳屍車內

正妹爽握百萬本票賣力性服務　這原因讓她白幹崩潰了

新北女賣假包　香奈兒硬起來怒告

拜天公前夕遭埋生雞頭！北台中城隍廟怒批：會有報應

BMW男爛醉開山路　婦過馬路慘被撞飛亡

台大名醫被控性侵　女業務1句話破功

向獄中老公自爆下海　妻淚訴為養孩：任由男人玩弄

高鐵站約賣900萬泰達幣　2嫌搶了就跑

即／1票500行賄選民　南投3連霸議員遭重判

台中警破「九頭蛇」網路博奕逮26人

翁被檢舉人行道賣花　警查原因反捐款

獨／500萬賓士GLE 53停白格子　細看尷尬了

更多熱門

相關新聞

傳朱立倫可能「上場代打」2024　侯友宜：每個人有自己的角色

傳朱立倫可能「上場代打」2024　侯友宜：每個人有自己的角色

2024總統大選暗潮洶湧，藍營部分以新北市長侯友宜聲望最高，但也傳出，藍營內部沙盤推演，若侯友宜最後未登記參選，將由「總教練」朱立倫上場代打，對此，侯友宜29日受訪時表示，每個人有每個人的角色，朱主席很努力在扮演好主席的角色，自己現在是新北市長，就要把新北市的工作做好，每一個人分工合作，把自己的角色扮演好。

叫恁總仔出來打！他指朱立倫2024可能上場代打　「一定腥風血雨」

叫恁總仔出來打！他指朱立倫2024可能上場代打　「一定腥風血雨」

立委補選後啟動2024提名！　朱立倫「4字箴言」：國民黨一定提對的人

立委補選後啟動2024提名！　朱立倫「4字箴言」：國民黨一定提對的人

幕後／瀟灑轉身！蘇貞昌謝幕藏玄機　給足蔡英文空間也絕不「被請辭」

幕後／瀟灑轉身！蘇貞昌謝幕藏玄機　給足蔡英文空間也絕不「被請辭」

涉賄選遭提當選無效之訴　南投3連霸議員請辭

涉賄選遭提當選無效之訴　南投3連霸議員請辭

關鍵字：

2022九合一大選南投縣議員曾振炎無黨籍賄選當選無效宣判

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

台灣大媽東京泡裸湯「竟帶手機進入」！日人逃離現場

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面