桃園市議會新春團拜　邱奕勝：各項福利措施已逐步到位

▲桃園市議會新春團拜，議長邱奕勝表示：新的一年各項福利措施已逐步到位。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會議長邱奕勝30日於市議會新春團拜表示，桃園各項福利措施已逐步到位，包括65歲以上市民長輩（原住民55歲以上）的三節及重陽敬老禮金從2000元調高到2500元，以及全面推動5歲幼兒免學費與國中小免費營養午餐，這些政策都廣受市民好評，期許新的一年議會也能繼續為民謀利。

邱奕勝議長表示，200多萬市民期盼新的一年桃園市會有更傑出的表現，感謝市府團隊及所有議員對調高長者三節敬老金、國中小學營養午餐免費等福利政策的支持，今年新春走春時，許多長者反映已領到敬老金，而學校即將開學，希望議會可與張市長一起到學校關心營養午餐執行的情況。

邱議長指出，在新的一年，期盼桃園的建設與福利繼續啟動，讓所有市民過好日子，桃園在兔年有更美好的未來。而民間經濟這兩三年受到疫情的影響，在後疫情時代，期盼在市府與議會的合作下，可以協助許多受創的市民朋友，逐漸恢復榮景。

市議會新春團拜，市長張善政依例率領市府團隊出席，感謝市議會在去（111）年底通過預算案，包含調高長者三節禮金、國中小學營養午餐免費、幼稚園大班（5歲幼兒）免學費等，讓市府順利啟動多項「有感政策」，未來還有許多公共工程、捷運、教育、農業、觀光等深具挑戰性的政策，都需要議會的大力支持，希望市府與議會相互合作、府會和諧，一起推動桃園向前進步，讓市民享受優質市政。

包括副議長李曉鐘及各選區市議員、桃園市政府副市長蘇俊賓、王明鉅及市府各局處首長等皆一同出席市議會新春團拜。