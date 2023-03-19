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穆斯林網美「深V直播」破戒吃豬皮！　辯：初嚐不知pork是豬

▲▼穆斯林女網美「深V直播」破戒吃豬皮！　辯：初嚐看不懂pork是豬。（圖／TikTOok／lilumukerji）

▲女網紅在鏡頭前大啖豬皮，還露出一臉嫌棄樣。（圖／TikTOok／lilumukerji）

記者王佩翊／綜合報導

印尼一名穆斯林女網紅疑似為了博流量，竟上傳自己身穿爆乳裝大啖豬皮的影片，引發穆斯林群體不滿，認為她為了爆紅，竟褻瀆自己的宗教。對此，該名網美則表示，自己先前早就吃過豬肉，當時的她看不懂英文，不知道「Pork」指的就是豬肉才會誤食。不過從這次的影片可以看出來，她清楚知道自己吃的是豬皮，而非誤吃。

根據《星州網》報導，一名自稱是穆斯林的印尼女網紅日前在TikTok上傳影片引發爭議。只見影片中的她身穿白色背心，大露事業線，並徒手吃起豬皮，同時還說吃豬皮其實違背了自己的宗教信仰。不僅如此，她還大方分享評價稱，炸豬皮就像牛肉乾，沒有像別人形容得那樣好吃。

她甚至還在影片中自爆，這並非自己第一次吃豬肉，早在24歲和前男友一起到斯里蘭卡度假時，就曾經嚐過豬肉，但是當時她是因為看不懂Pork是豬肉的英文，才會不小心吃下肚。

影片公開後，隨即在網路瘋傳，穆斯林網友認為她故意吃豬肉是對伊斯蘭教的褻瀆，因為根據可蘭經，穆斯林是不可以吃豬肉的。

該名網紅平時擁有19萬名粉絲追蹤，而吃豬肉的相關影片至今累計超過1200萬次觀看。儘管影片受到穆斯林族群撻伐，但似乎沒有對她造成影響，她仍持續在TikTok上傳旅遊影片。

@lilumukerji ♬ original sound - linamukerjiLilu

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關鍵字：

東南亞要聞穆斯林伊斯蘭教豬肉可蘭經

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